Les bagues connectées : la technologie portable atteint un nouveau niveau de précision

Actuellement, les bagues connectées suscitent beaucoup d'intérêt. Samsung prévoit de lancer une bague Galaxy, et des rumeurs non confirmées suggèrent qu'Apple envisagerait également de développer une bague. Mais quel est l'intérêt d'une bague connectée ?

Un suivi de santé et d'activité innovant

Les bagues connectées promettent de remplir les mêmes fonctions de suivi de santé et d'activité que les montres, tout en laissant le poignet libre pour un accessoire plus traditionnel ou élégant. Elles offrent une précision accrue dans le suivi des mouvements du corps, notamment des mains, ce qui pourrait révolutionner la manière dont nous interagissons avec la technologie, tout en soulevant de nouvelles questions sur la vie privée.

: Mesure de la température corporelle, fréquence cardiaque, variabilité de la fréquence cardiaque, niveaux d'oxygène dans le sang et activité physique. Perspectives d'usage : Contrôle d'autres appareils par des gestes spécifiques des doigts et interaction plus précise avec les casques de réalité virtuelle.

Avantages des bagues connectées

Les bagues connectées pourraient permettre un contrôle plus précis des appareils grâce à la détection des gestes des doigts. Par exemple, des bagues multiples pourraient travailler ensemble pour détecter avec précision des actions telles que pincer ou pointer.

: Les brevets d'Apple suggèrent que des bagues pourraient être portées sur différents segments d'un même doigt, permettant une compréhension précise de l'angle du doigt. Interaction avec la réalité virtuelle : En suivant avec précision les doigts plutôt que les poignets, les bagues connectées pourraient améliorer l'interaction avec les casques de réalité virtuelle.

Un symbole de statut et plus encore

Les bagues sont souvent considérées comme des bijoux et Apple, connu pour son attention à l'esthétique, pourrait valoriser la personnalisation et le style dans sa conception de bague connectée. L'intégration de la technologie intelligente dans d'autres ornements, comme les colliers, pourrait également offrir de nouvelles possibilités de suivi de la santé, comme les niveaux de stress liés aux modèles respiratoires.

Significations et implications sociales

Les bagues sont traditionnellement associées à l'engagement et l'attachement. Les bagues connectées pourraient permettre de transmettre des messages entre partenaires, comme faire vibrer la bague de l'autre en tournant la sienne. Cependant, cela soulève d'importantes questions éthiques et de vie privée, notamment en ce qui concerne le suivi des activités et des données personnelles.

: Avec l'arrivée de nouveaux dispositifs intelligents, des préoccupations importantes émergent concernant la confidentialité des données et l'utilisation responsable de l'IA. Problèmes sociaux : L'intégration de la technologie dans les bagues de mariage pourrait, par exemple, faciliter le suivi des activités des partenaires, soulevant des questions sur les limites de la surveillance personnelle.

Cette avancée technologique invite à réfléchir sur ce qu'il est responsable ou non de suivre et d'inférer sur les individus à partir de leurs appareils portables. La protection de la vie privée et l'innovation responsable devraient être des priorités pour les grandes entreprises technologiques et les régulateurs.