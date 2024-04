Les lancements de montres connectées et de wearables les plus attendus de 2024

En 2024, le marché des montres connectées et des wearables s'annonce plus riche que jamais, avec des nouveautés prévues chez Apple, Samsung, Garmin, Oura et Whoop. Voici un aperçu des sorties imminentes qui promettent de révolutionner le secteur.

Aperçu des lancements à venir

Malgré un manque de confirmations officielles à ce stade précoce, des fuites de haute volée et des rumeurs bien sourcées nous ont déjà donné une idée claire des produits à attendre et des dates à marquer d'une pierre blanche.

Nous suivrons toutes les annonces attendues avant la fin de l'année.

Chaque nouveau produit sera scruté à travers nos revues détaillées et nos guides d'achat, alors restez à l'affût pour des analyses approfondies.

Apple Watch X : une révolution en vue?

L'Apple Watch fête son 10ème anniversaire, et les rumeurs suggèrent une refonte majeure, similaire à celle observée avec l'iPhone X en 2017. Les séries précédentes ayant introduit des améliorations esthétiques et fonctionnelles, cette nouvelle édition est très attendue.

Samsung Galaxy Watch 7 : quoi de neuf?

La série Galaxy Watch 7 de Samsung pourrait bien être équipée de Wear OS 5 et bénéficier d'une mise à jour de son chipset Exynos. Une version ‘Pro' pourrait également faire son retour après une absence remarquée lors du lancement de la Galaxy Watch 6.

Google Pixel Watch 3 : le renouveau?

Google, après avoir corrigé de nombreux défauts de la première Pixel Watch avec la version 2, prévoit de lancer le modèle de troisième génération plus tard cette année, vraisemblablement avec deux tailles de boîtier différentes et sous Wear OS 5.

Apple Watch Ultra 3 : encore plus robuste?

Apple pourrait intégrer un cycle de mise à jour annuel pour sa série Ultra, avec des rumeurs annonçant une nouvelle couleur de boîtier et peut-être un affichage MicroLED, apportant ainsi une amélioration significative par rapport aux modèles précédents.

Samsung Galaxy Watch FE : un modèle plus accessible?

Des rumeurs indiquent que Samsung pourrait offrir une version plus abordable de la Galaxy Watch, possiblement sous le nom de Galaxy Watch Fan Edition ou Galaxy Watch 4 (2024), rendant cette technologie plus accessible à un public plus large.

Whoop 5.0 et Oura Ring Generation 4 : les prochaines étapes

Whoop et Oura pourraient également présenter des mises à jour significatives de leurs dispositifs en 2024, avec Whoop qui continue d'enrichir son expérience sur abonnement et Oura qui doit faire face à une concurrence de plus en plus vive.

Garmin Fenix 8 et Epix 3 : les attentes

Garmin pourrait fusionner les lignes Fenix et Epix dans une future sortie, avec des améliorations attendues en termes de support cellulaire, d'interface utilisateur et de durée de vie de la batterie.

Samsung Galaxy Ring et autres innovations

Samsung a teasé un tout nouveau produit, le Galaxy Ring, qui pourrait être dévoilé lors de son prochain événement Unpacked. Peu d'informations sont disponibles, mais l'excitation est palpable.

Conclusions et perspectives

Avec toutes ces innovations à l'horizon, 2024 s'annonce comme une année charnière pour le marché des montres connectées et des wearables. Les utilisateurs ont de quoi être excités, avec des avancées technologiques promettant de transformer leur quotidien.