Le Polar Grit X2 Pro avec écran AMOLED défie Garmin

La montre de sport de Polar ne lésine pas sur les caractéristiques techniques et introduit une révolution dans sa gamme avec un écran AMOLED et un GPS bi-bande.

L'innovation majeure de Polar

Polar a annoncé le lancement du Grit X2 Pro, marquant un tournant significatif dans sa gamme de montres de fitness grâce à l'introduction d'un écran AMOLED et d'un GPS bi-bande. En ajoutant la technologie d'écran la plus récente à sa montre, Polar affiche clairement ses ambitions face à des concurrents comme Garmin.

Écran AMOLED et GPS bi-bande

L'écran tactile AMOLED de 1,39 pouce et 326 ppi offre une surface d'affichage 15% plus grande que les générations précédentes de la famille Grit X, combinant qualité visuelle et fonctionnalité accrue. Le GPS bi-fréquence exploite les bandes L1 et L5 pour une précision améliorée, même sous les couvertures d'arbres ou près de grands bâtiments.

Capteurs de pointe et autonomie impressionnante

Le Polar Grit X2 Pro ne fait aucun compromis sur les spécifications de suivi. Il intègre la plateforme de détection cardiaque Polar Elixir, offrant un suivi optique de la fréquence cardiaque, des lectures ECG au poignet, le niveau d'oxygène dans le sang (SpO2) et même un suivi de la température cutanée nocturne. Avec une autonomie pouvant atteindre 43 heures en mode d'entraînement performance, et jusqu'à 10 jours en mode montre connectée, le Grit X2 Pro se positionne comme un rival sérieux aux autres montres haut de gamme.

Navigation et stockage

Les coureurs de trail apprécieront les outils de navigation, incluant des cartes TOPO hors ligne, ce qui place le Polar Grit X2 Pro au même niveau que le Garmin Epix pour l'exploration en extérieur. Avec une lampe de poche intégrée et 32 Go de stockage pour les données d'entraînement, les cartes et plusieurs itinéraires en utilisation hors ligne, cette montre est un outil puissant pour les aventuriers.

Un prix compétitif pour des fonctionnalités haut de gamme

Avec un prix de 749 €, le Polar Grit X2 Pro se positionne avantageusement face à des appareils comme l'Epix, offrant un excellent rapport qualité-prix, surtout compte tenu de son niveau d'autonomie. Il est également disponible en pack avec le moniteur de fréquence cardiaque Polar H10 pour 799 €.

Le Polar Grit X2 Pro représente une avancée significative pour la marque, avec des améliorations notables en termes d'affichage, de précision GPS, et d'autonomie. Son positionnement tarifaire en fait une option attrayante pour ceux qui cherchent une montre de sport haut de gamme sans compromis sur les fonctionnalités ou la performance.