Speake-Marin révèle sa nouvelle collection One & Two Openworked Sandblasted en titane et or rose

Speake-Marin enrichit sa collection One & Two Openworked Sandblasted avec l'introduction de modèles en titane, le métal du moment, et en or rose, combinant cadran sablé ouvert et finitions en titane poli ou en or rose.

Un design audacieux et innovant

Ces nouvelles montres partagent un cadran semi-squeletté sablé, dévoilant le mouvement automatique SMA01, animé par un micro-rotor qui contribue à l'élégance et à la finesse de la montre. Le mouvement offre une réserve de marche de 52 heures.

Cadran sablé : Fait également office de pont pour le mouvement, exposant artistiquement les engrenages et le barillet principal de la montre, décorés en relief avec les valeurs de Speake-Marin : respect, indépendance, liberté, unicité, authenticité, Genève, créativité, modernité.

Des modèles en titane et or rose

Les modèles en titane et en or rose sont disponibles en deux tailles : 38 mm et 42 mm, permettant de s'adapter à différentes préférences et tailles de poignet.

: Le modèle en titane est proposé au prix de vente recommandé de 20 708 € hors taxes pour le 38 mm, et de 21 109 € hors taxes pour le 42 mm. Or rouge sablé : Le modèle en or rose est proposé au prix de vente recommandé de 31 760 € hors taxes pour le 38 mm, et de 36 137 € hors taxes pour le 42 mm.

Cette extension de la collection One & Two Openworked Sandblasted illustre l'engagement continu de Speake-Marin envers l'innovation et la créativité horlogère, en offrant des montres qui allient esthétique distinctive et prouesses techniques. Ces pièces, mêlant artisanat traditionnel et design contemporain, sont destinées à séduire les amateurs de montres à la recherche d'originalité et d'exclusivité.