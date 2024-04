Acheter une montre connectée ? Posez-vous ces questions d’abord

Si vous envisagez d'acheter une nouvelle montre connectée, commencez par réfléchir soigneusement à pourquoi vous en voulez une en premier lieu. Cherchez-vous une montre pour améliorer vos habitudes de sommeil, vous entraîner pour votre prochaine course, ou simplement pour atteindre votre objectif de pas et voir vos notifications au poignet ? La plupart des gens se situent quelque part entre ces options.

Comment choisir votre montre connectée

La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez affiner vos options avec juste trois questions. Utilisez-vous un iPhone ou un appareil Android ? Combien êtes-vous prêt à dépenser ? Et comment prévoyez-vous de l'utiliser ?

Compatibilité avec le système d'exploitation : Si vous avez un iPhone, l'Apple Watch sera compatible, tandis que la Galaxy Watch 6 de Samsung et la Pixel Watch 2 de Google ne fonctionnent qu'avec les appareils Android.

Budget : Les smartwatches sont disponibles dans différents segments de prix, allant de 200 à 1 000 dollars, en fonction de vos besoins et des fonctionnalités désirées.

Usage prévu : Que ce soit pour suivre votre santé, vos séances d'entraînement, ou simplement pour ne pas sortir votre téléphone de votre poche, il existe une montre pour chaque type d'utilisation.

Confort, taille et style

Une montre connectée n'est pas utile si vous n'aimez pas la porter. Le confort est particulièrement critique si vous cherchez une smartwatch à utiliser comme traqueur de sommeil. Il est aussi important de rappeler que vous n'avez pas toujours besoin d'acheter une nouvelle montre connectée pour obtenir plus de fonctionnalités. Apple, Samsung et Google lancent régulièrement de nouvelles fonctionnalités via des mises à jour logicielles.

Caractéristiques des smartwatches par gamme de prix

La plupart des smartwatches grand public se situent autour de 300 à 400 dollars. Ces montres offrent des outils de suivi de la santé, des capacités de suivi de la condition physique et la capacité de répliquer certaines fonctionnalités de votre téléphone. C'est le bon choix si vous voulez une expérience bien arrondie, surtout en matière de santé et de bien-être.

Caractéristiques haut de gamme : Options de modes d'exercice, suivi du sommeil, GPS intégré, gestion des textos et appels, assistants vocaux, et plus encore.

Options de modes d'exercice, suivi du sommeil, GPS intégré, gestion des textos et appels, assistants vocaux, et plus encore. Montres à prix intermédiaire : Comme l'Apple Watch SE et la Fitbit Versa 4, qui offrent de nombreuses fonctionnalités pour environ 250 dollars.

Comme l'Apple Watch SE et la Fitbit Versa 4, qui offrent de nombreuses fonctionnalités pour environ 250 dollars. Montres à prix réduit : Des options sous les 200 dollars sont disponibles, bien que moins fréquentes, et peuvent se concentrer plus sur le fitness que sur les applications tierces.

Montres hybrides et montres de fitness haut de gamme

Les montres hybrides, comme la Withings ScanWatch, combinent l'esthétique des montres traditionnelles avec certaines fonctionnalités intelligentes et offrent généralement une autonomie de batterie beaucoup plus longue. D'autre part, les montres de fitness haut de gamme, telles que la Garmin Epix, sont idéales pour ceux qui s'entraînent pour des marathons ou qui ont besoin de fonctionnalités robustes et spécialisées pour des environnements difficiles.

Quand acheter une montre connectée ?

Les meilleurs moments pour acheter une smartwatch sont généralement autour du Prime Day d'Amazon ou du Black Friday et Cyber Monday, lorsque les plus gros rabais sont disponibles. Cependant, il est également judicieux de vérifier quand la nouvelle version de la montre qui vous intéresse pourrait être lancée, afin d'éviter de payer un prix élevé pour un appareil qui pourrait être bientôt dépassé.

En conclusion, choisir la bonne montre connectée dépend de vos besoins spécifiques et de votre budget. Avant de faire votre achat, réfléchissez bien à ce que vous attendez de votre montre et considérez les options disponibles pour trouver celle qui vous convient le mieux.