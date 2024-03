La révolution de l’horlogerie par Louis Vuitton : une montre translucide aux allures d’œuvre architecturale

Dans une collaboration éblouissante avec l'architecte de renom Frank Gehry, Louis Vuitton dévoile une montre translucide qui redéfinit les frontières de l'horlogerie de luxe. Découvrez la Tambour Moon Flying Tourbillon Poinçon De Genève Sapphire Frank Gehry, un chef-d'œuvre d'innovation et de design.

Une fusion entre mode et architecture

La nouvelle création horlogère de Louis Vuitton, fruit d'une collaboration exceptionnelle avec l'architecte Frank Gehry, est une véritable prouesse technique et esthétique. Baptisée Tambour Moon Flying Tourbillon Poinçon De Genève Sapphire Frank Gehry, cette montre translucide est une célébration du savoir-faire exceptionnel de La Fabrique du Temps Louis Vuitton.

Boîtier, cornes, couronne et cadran en saphir

Design inspiré par les célèbres bâtiments de Louis Vuitton à Séoul et la Fondation Louis Vuitton à Paris, conçus par Gehry

Gravure de la signature de Gehry sur le fond du boîtier

Un design qui défie les conventions

Le boîtier de la montre, d'une largeur impressionnante de 43,8 mm, est fabriqué entièrement en saphir, offrant une transparence saisissante qui met en avant les formes architecturales uniques de Frank Gehry. Chaque composant, du boîtier aux cornes, a été sculpté et poli à la main pour refléter les formes distinctives des créations de Gehry.

Esthétique unique empruntée à l'architecture moderne

Transparence totale pour une immersion visuelle sans précédent

Une pièce qui transcende les frontières entre horlogerie et art

Une prouesse mécanique certifiée

Au cœur de cette montre se trouve le mouvement mécanique manuel LFTMM05.01, développé et assemblé exclusivement par La Fabrique du Temps Louis Vuitton. Ce mouvement d'exception bénéficie de la certification « Poinçon de Genève » sur son pont central, gage de sa qualité et de sa finesse technique.

Mouvement mécanique avec remontage manuel

Fonctions de tourbillon volant squelette et cage de tourbillon monogramme fleur

Une merveille technique limitée à cinq exemplaires dans le monde

Une édition limitée au prix de l'exclusivité

La Tambour Moon Flying Tourbillon Poinçon De Genève Sapphire Frank Gehry est disponible en une production limitée à seulement cinq exemplaires, chaque pièce étant proposée à un prix de vente conseillé de 935 000 €. Une œuvre d'art horlogère qui se destine aux collectionneurs et amateurs d'exception.

Exclusivité et rareté assurées

Investissement dans une pièce d'horlogerie d'art

Disponibilité à consulter directement auprès de Louis Vuitton

Cette montre n'est pas seulement un instrument de mesure du temps, mais une véritable déclaration artistique qui témoigne de l'audace et de l'innovation de Louis Vuitton dans l'univers de l'horlogerie de luxe. Avec la Tambour Moon Flying Tourbillon Poinçon De Genève Sapphire Frank Gehry, Louis Vuitton et Frank Gehry repoussent les limites de la créativité et du savoir-faire horloger, offrant une pièce qui est autant une merveille technique qu'un joyau esthétique.