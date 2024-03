L’exclusivité à 330 000 € : Le Voyager Flying Tourbillon de Louis Vuitton, une prouesse d’artisanat

Louis Vuitton redéfinit l'art de l'horlogerie avec le Voyager Flying Tourbillon “Poinçon de Genève” Plique-à-jour, une montre qui marie à la perfection savoir-faire ancestral et design contemporain. Zoom sur cette prouesse technique et artistique qui éveille autant la curiosité que l'admiration.

Un boîtier qui raconte une histoire

Présenté initialement en 2016, le boîtier de cette montre reprend une forme coussin caractéristique, équilibrant avec brio les lignes rondes et carrées. Réalisé en platine, il mesure 41mm de diamètre pour une épaisseur de 11.68mm, offrant un port confortable rehaussé par un bracelet en veau et une boucle déployante assortie. Surprenamment, la montre propose une résistance à l'eau de 50 mètres, invitant à une audace modérée dans l'eau.

La magie du cadran Plique-à-jour

Au cœur de cette création, le cadran Plique-à-jour se révèle être une fenêtre ouverte sur l'art délicat de l'émaillage, rappelant les vitraux d'antan. Cette technique, exigeant un travail minutieux et précis, aboutit à un effet visuel stupéfiant, malgré la présence de petites imperfections rendant le mouvement sous-jacent légèrement moins net à l'œil nu. Ces particularités, loin de dénaturer l'œuvre, témoignent de l'authenticité et de l'unicité de chaque montre.

Un hommage au logo emblématique

Le cadran arbore fièrement le monogramme V de Louis Vuitton, un détail craint disparu dans les collections récentes. Sa présence, non seulement dans le cadre en émail mais aussi dans le tourbillon volant situé à 6 heures, renforce l'identité de la marque tout en offrant une lecture simplifiée de l'heure avec ses aiguilles emblématiques.

Précision et excellence du mouvement

Le mouvement, conçu par La Fabrique du Temps, est une célébration de l'excellence, portant le sceau Poinçon de Genève visible à 9 heures. Le calibre LV104, manuel et squelettisé, assure une réserve de marche de 80 heures, tout en magnifiant l'esthétique du cadran grâce à sa construction harmonieuse et son motif V répété.

Une œuvre d'art au poignet

Le Voyager Flying Tourbillon “Poinçon de Genève” Plique-à-jour est une ode à l'artisanat et à l'innovation, malgré les défis que représente la réalisation d'un cadran aussi complexe. Au-delà de sa fonction de mesure du temps, cette montre est un symbole de prestige et de savoir-faire, reflétant l'engagement de Louis Vuitton envers l'excellence horlogère. Avec un prix de 330 000 €, elle représente un investissement autant dans l'art que dans l'horlogerie.

Cette montre, plus qu'un simple instrument de mesure du temps, est une célébration de l'art et de la maîtrise artisanale de Louis Vuitton et de La Fabrique du Temps. Elle témoigne de la quête incessante de l'excellence, faisant d'elle un véritable objet de désir pour les collectionneurs et les amateurs d'horlogerie d'exception.