La montre Tambour Moon Flying Tourbillon Poinçon de Genève Saphir Frank Gehry de Louis Vuitton : une œuvre d’art horlogère

Imaginée par le célèbre architecte canadien Frank Gehry, la montre Tambour Moon Flying Tourbillon Poinçon de Genève Saphir de Louis Vuitton allie innovation technique et esthétique architecturale. Chaque cadran nécessite 250 heures de travail, reflétant un engagement envers l'excellence et la précision.

La collaboration entre Frank Gehry et Louis Vuitton

Il aura fallu deux années de collaboration intense entre Louis Vuitton et Frank Gehry pour concevoir cette montre exceptionnelle. Le Tambour Moon Flying Tourbillon Poinçon de Genève Saphir Frank Gehry offre une vue imprenable sur le mécanisme interne grâce à son tourbillon volant, assemblé à La Fabrique du Temps à Genève, et marqué par le prestigieux Poinçon de Genève.

: le mécanisme interne est visible grâce à un design transparent. Prestige : chaque montre est une preuve de la haute qualité de fabrication suisse.

Un matériau exceptionnel : le saphir

Frank Gehry a choisi de travailler le saphir pour son édition 2022 du modèle Tambour Moon Saphir, s'inspirant des structures ondulantes du toit de la Maison Louis Vuitton à Séoul. Le boîtier, le cadran, la couronne, les cornes et les aiguilles sont tous taillés dans un bloc de saphir pesant 200 kg. La réalisation du cadran seul nécessite 250 heures, mettant en œuvre des techniques de sculpture de précision sur des feuilles de saphir pas plus épaisses qu'une feuille de papier.

: les artisans utilisent de la poudre de diamant et des forets à pointe de diamant pour créer des surfaces mates. Résultat spectaculaire : les motifs appliqués rappellent l'architecture de la Maison Louis Vuitton à Séoul.

Des détails raffinés

Le boîtier en saphir de la montre mesure 43,8 mm de diamètre et 11,27 mm d'épaisseur. Toutes les parties du cadran possèdent des surfaces polies et mates, et les contours des aiguilles en saphir sont enduits de pigments luminescents pour une meilleure lisibilité dans des conditions de faible luminosité. Le bracelet est en cuir taurillon blanc de Louis Vuitton, complété par une boucle pliante en or rose qui s'accorde aux éléments en or rose du mouvement.

Le calibre LFT MM05.01

À l'intérieur de cette montre se trouve le calibre LFT MM05.01, visible à travers le boîtier et le cadran sans secrets cachés. Ce mouvement est fini selon les normes les plus élevées et porte le sceau du Poinçon de Genève. Même les plus petites composantes bénéficient de finitions biseautées et satinées, jouant avec deux couleurs : or rose pour la platine principale et des engrenages rhodiés et composants du tourbillon volant.

: réserve de marche de 80 heures. Fréquence : 21 600 alternances par heure (3 Hz).

Une édition très limitée

Louis Vuitton ne produira que cinq exemplaires de cette montre Tambour Moon Flying Tourbillon Poinçon de Genève Saphir Frank Gehry, chacune au prix de 935 000 dollars US, offrant une rareté et une distinction uniques. Chaque montre est un lien direct avec l'architecte de 95 ans, Frank Gehry, dont la signature peut être trouvée au centre du cristal de saphir sur le fond du boîtier.

: seulement cinq pièces produites. Connectivité artistique : signature de Frank Gehry gravée sur chaque montre.

Impressionnante au poignet, la Louis Vuitton Tambour Moon Flying Tourbillon Poinçon de Genève Saphir Frank Gehry est une démonstration magistrale de l'art horloger, alliant luxe et design architectural.