Frank Gehry réinvente la montre Louis Vuitton Tambour Moon Sapphire : une œuvre d’art horlogère

Pour 2024, Louis Vuitton offre une nouvelle dimension à sa collection Tambour Moon grâce à une collaboration avec l'architecte de renommée mondiale Frank Gehry. Le résultat, une montre en saphir qui incarne la fusion entre le génie architectural de Gehry et le savoir-faire horloger d'exception de Louis Vuitton.

Une collaboration entre géants

Après de nombreuses collaborations sur des bâtiments liés à LVMH, Frank Gehry, l'architecte canadien légendaire, s'attaque au design d'une montre pour Louis Vuitton. Choissant le modèle Tambour Moon Saphir de 2022 comme toile de fond, Gehry imprègne la montre de son style deconstructiviste, tout en enrichissant la collection Haute Horlogerie de Louis Vuitton d'attributs impressionnants qui méritent une attention particulière.

Une prouesse technique et esthétique

La montre se compose intégralement de saphir, du boîtier aux composants, à l'exception des barrettes de bracelet. D'un diamètre de 43,8 mm et d'une épaisseur de 11,27 mm, son aspect imposant et son poids conséquent n'enlèvent rien à son confort de port, rehaussé par la brillance du saphir. Le boîtier offre une étanchéité de 30 mètres, et le nom de la marque est gravé autour du périmètre du boîtier médian concave. Le bracelet en cuir blanc avec boucle déployante en or rose s'accorde parfaitement avec le plateau de base du mouvement.

Un cadran qui captive le regard

Le cadran de cette montre, dont le prix avoisine le million d'euros, est une véritable œuvre d'art. Chaque cadran est réalisé à la main, nécessitant environ 250 heures de travail pour sa confection. Cette minutie contribue à la rareté et au prix de la montre, limitée à seulement cinq exemplaires. La lisibilité n'est pas toujours optimale, mais la beauté du cadran, avec ses aiguilles également en saphir, prévaut sur cette fonctionnalité.

Un mouvement d'exception

Le mouvement manuel LFTMM05.01, doté d'une réserve de marche de 80 heures, est couronné par un tourbillon volant d'une minute, dont le chariot évoque la Fleur Monogram de Louis Vuitton. Le barillet squelettisé arbore le nom de la marque, et le mécanisme est fini avec soin, notamment par des chanfreins polis sur le plateau de base en or rose. Le mouvement est suffisamment impressionnant pour mériter le Poinçon de Genève, gage de sa qualité exceptionnelle.

Une pièce d'art avant tout

Cette collaboration entre Frank Gehry et Louis Vuitton transforme la montre Tambour Moon Saphir en une pièce d'art, où la fonction de mesure du temps devient presque secondaire. Avec un prix de 935 000 $ US et limitée à cinq exemplaires, cette montre est destinée aux collectionneurs d'horlogerie de haut niveau, cherchant à fusionner style et vitesse dans un objet de luxe unique.