Tissot dévoile deux éditions limitées MotoGP pour célébrer 75 ans de passion et de vitesse

L'horloger suisse Tissot enrichit sa collection T-Race avec sept nouvelles créations, fusionnant l'univers du MotoGP et le savoir-faire horloger de précision. Parmi elles, deux montres éditions limitées 75e anniversaire MotoGP, célébrant 25 ans de partenariat avec le MotoGP et les 75 ans de cette compétition emblématique.

Une fusion entre technicité et esthétique moto

Ces nouvelles pièces de la collection T-Race illustrent le génie technique et l'esthétique inspirée de la moto, reflétant un mode de vie synonyme de liberté et de passion. Ces montres rendent hommage à l'union parfaite entre le pilote et sa machine, conçues avec une attention méticuleuse semblable à celle portée à la fabrication d'une moto.

Les éditions spéciales MotoGP

Les modèles phares, les éditions spéciales MotoGP, se distinguent par leur dynamique coloris bleu et rouge, incarnant l'excitation et la passion des courses MotoGP. Ces éditions limitées arborent des éléments de design évoquant des composants de moto, tels que les disques de frein, des poussoirs inspirés des guidons et des ailettes de refroidissement du moteur. L'un des modèles présente un mouvement automatique Valjoux avec un cadran semi-transparent offrant une vue sur la mécanique complexe de la montre, tandis que son homologue, doté d'un mouvement à quartz, garantit une fiabilité et une précision inégalées, avec un cadran inspiré des compteurs de vitesse.

L'extension de la gamme T-Race Chrono Quartz et Powermatic 80

En plus des éditions spéciales MotoGP, Tissot introduit deux nouvelles versions dans la gamme T-Race Chrono Quartz et trois modèles équipés du mouvement Powermatic 80, ouvrant un nouveau chapitre dans le design et la fonctionnalité de la collection. Ces modèles perpétuent la tradition d'intégrer des éléments inspirés de la moto dans leur conception.

Un hommage à la précision et à la vitesse

Que vous soyez séduit par la précision du mouvement automatique Valjoux ou par la fiabilité sans faille du quartz, les dernières créations de Tissot offrent une manière unique de célébrer la fusion du style et de la vitesse. Présentées dans un mini casque, ces montres sont le collectible parfait pour ceux qui vivent au rythme du MotoGP. Disponibles sur le site officiel de Tissot, les prix varient de 500 € à 1 900 €, offrant à chacun l'opportunité de posséder un morceau de l'héritage MotoGP.

Embrassez l'esprit du MotoGP avec une précision horlogère inégalée et une passion indéfectible pour la vitesse, encapsulées dans chaque montre de la collection T-Race de Tissot.