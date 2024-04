Garmin Forerunner 965 : La mise à jour qui change tout ou un coup marketing ?

Garmin ne se repose pas sur ses lauriers avec le Forerunner 965, un modèle phare qui vient de recevoir sa dernière cure de jeunesse logicielle. Disponible pour le moment uniquement dans le programme Bêta de Garmin, cette mise à jour, étiquetée Version 19.12, promet monts et merveilles avec pas moins de quatre améliorations par rapport à la précédente version. Mais qu'en est-il vraiment ? Est-ce suffisant pour justifier le prix de $579 sur Amazon ?

Des bugs corrigés… vraiment ?

Selon Garmin, cette nouvelle version devrait résoudre un certain nombre de bugs, notamment des problèmes d'affichage des valeurs de température et de synchronisation des données d'activités de saut à la corde. La firme promet également que les moniteurs de fréquence cardiaque Zwift ne perdront plus la connexion sur iOS. Des corrections bienvenues, certes, mais qui soulèvent une question : pourquoi ces problèmes n'ont-ils pas été détectés avant la commercialisation ?

Une stratégie de mise à jour en question

L'approche par versions bêta de Garmin est-elle un moyen pour l'entreprise de peaufiner son produit ou un simple stratagème pour maintenir les utilisateurs dans un cycle d'achat continu ? Avec des mises à jour régulières qui semblent plus se concentrer sur la résolution de bugs qu'ajouter de véritables nouvelles fonctionnalités, certains pourraient voir cela comme un moyen de garder une longueur d'avance sur la concurrence, mais à quel prix pour le consommateur ?

Le verdict des utilisateurs

Avec ses promesses de performance améliorée, le Forerunner 965 se veut être le compagnon idéal pour les sportifs de tous niveaux. Cependant, l'incertitude quant à la date de sortie d'une version stable de la mise à jour laisse les utilisateurs dans l'expectative. Cette smartwatch haut de gamme répondra-t-elle aux attentes élevées de sa clientèle fidèle ou s'avérera-t-elle être un fardeau technologique coûteux ?

Le futur de Garmin en jeu

Le Forerunner 965 et ses mises à jour successives pourraient bien définir l'avenir de Garmin dans le secteur des montres intelligentes haut de gamme. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Garmin doit non seulement combattre les bugs, mais aussi convaincre ses utilisateurs que ces améliorations successives sont le signe d'un investissement continu dans la qualité et non un simple coup marketing pour stimuler les ventes. Reste à voir si le Forerunner 965 peut réellement tenir toutes ses promesses et justifier son étiquette de prix premium.