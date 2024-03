Nouveauté : Montres Audemars Piguet Royal Oak Automatique 34mm

Audemars Piguet a débuté 2024 en force avec plusieurs nouvelles sorties, incluant des modèles Royal Oak, Offshore et Code 11.59. Parmi ces nouveautés, deux montres Audemars Piguet Royal Oak Automatique de 34mm se distinguent, l'une en or rose complet avec un cadran rose vif inédit, et l'autre en bicolore avec un cadran gris.

Design et caractéristiques

Comme leur nom l'indique, ces nouvelles Royal Oak disposent de boîtiers de 34mm (8.8mm d'épaisseur) et de mouvements automatiques. La Royal Oak Automatique 34 a été introduite en 2020 comme l'option la plus petite avec un mouvement mécanique. Depuis, AP a élargi la gamme avec de nombreuses variations.

Les nouveaux modèles

La version en or rose 18k (Réf. 77450OR.OO.1361OR.01) présente un cadran rose « vif », une couleur obtenue via le dépôt de couche atomique (ALD), qui complète à merveille son boîtier, ses aiguilles et ses index en métal précieux rose.

La version bicolore (réf. 77450SR.OO.1361SR.03) combine un boîtier en acier avec une lunette et une couronne en or rose. Le bracelet intégré et le cadran gris PVD sont rehaussés d'aiguilles et de marqueurs d'heure en or rose.

Détails techniques

Comme de coutume pour la collection, les cadrans arborent le motif Grande Tapisserie, et les aiguilles ainsi que les index sont enduits de luminescence. Ils comportent des guichets de date à 3 heures, chacun assorti au reste du cadran, tandis que les minuteries discrètes sont exécutées en blanc sur le modèle bicolore et en noir sur la variante en or rose.

Équipées du Calibre 5800, ces montres offrent une réserve de marche de 50 heures et sont visibles à travers le fond en saphir. Les boîtiers sont résistants à l'eau jusqu'à 50 mètres.

Ces nouveautés d'Audemars Piguet enrichissent la ligne Royal Oak 34mm pour séduire ceux qui préfèrent les montres de plus petite taille. Le cadran rose est une magnifique addition à la collection, et il ne serait pas surprenant de le retrouver sur des modèles Royal Oak plus grands à l'avenir. Les prix des nouvelles montres Royal Oak Automatique 34mm sont de 53 000 USD pour le modèle en or rose et de 28 700 USD pour le modèle bicolore acier/or rose. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web de la marque.