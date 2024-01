Zenith élargit son horizon avec deux nouvelles montres dans sa collection Pilot

Zenith, la marque horlogère suisse de renom, a récemment annoncé le lancement de deux nouveaux modèles exclusifs au sein de sa prestigieuse collection Pilot. Ces dernières créations s'inscrivent dans la lignée des garde-temps dédiés à l'aviation et affichent un design contemporain tout en rendant hommage à l'héritage historique de Zenith.

Nouvelles éditions spéciales : une invitation au voyage

La Pilot Automatic Boutique Edition et la Pilot Big Date Flyback Boutique Edition, voilà les noms des deux nouveaux venus qui viennent enrichir la collection Pilot de Zenith. Ces éditions spéciales se distinguent par leur cadran bleu, évoquant d'une part le ciel infini dans lequel les aviateurs tracent leur route et d'autre part, le firmament nocturne qui inspira à Georges-Favre Jacot le nom de sa marque. Si les modèles partagent cette nouvelle palette de couleurs, ils conservent néanmoins les caractéristiques techniques et esthétiques introduites par leurs prédécesseurs lancés en 2023.

Taille idéale : Le modèle Pilot Automatic offre un boîtier de 40mm, idéal pour tous les poignets.

: Le modèle Pilot Automatic offre un boîtier de 40mm, idéal pour tous les poignets. Design du cadran : Avec son cadran rainuré rappelant la structure métallique des avions anciens, ce modèle respire l'authenticité.

L'autre variante, la Pilot Big Date Flyback, arbore un boîtier légèrement plus grand de 42.5mm. Son cadran texturé met parfaitement en valeur les compteurs du chronographe, offrant une lisibilité impeccable et un contraste saisissant. Les deux modèles sont animés par des mouvements manufacturés d'exception : le calibre El Primero 3620 pour l'Automatic et le calibre 3652 pour le Big Date Flyback.

Une tradition d'excellence horlogère

Fidèle à son histoire et à son héritage, Zenith reste la seule marque autorisée à inscrire le terme « Pilot » sur ses cadrans. Ce privilège souligne l'authenticité et la légitimité de la collection Pilot au sein du monde de l'aviation et de l'horlogerie. Les bracelets proposés avec ces montres – un en caoutchouc effet cordura bleu et un autre en cuir de veau brun – ajoutent encore à leur caractère exclusif.

Ces nouvelles éditions ne sont pas seules à prendre leur envol. Zenith présente également sa première série « Icons: Pilot », une collection regroupant des chronographes vintage hautement collectibles datant de la seconde moitié du XXème siècle. Parmi ceux-ci figurent des références emblématiques telles que le TIPO CP-2 CAIRELLI ou encore le modèle A3821.

Disponibilité et tarification

Les passionnés d'horlogerie peuvent dès à présent acquérir ces joyaux d'ingénierie horlogère directement dans les boutiques physiques ou en ligne chez Zenith. La Pilot Automatic Boutique Edition est proposée au prix de 7 500 dollars, tandis que la Pilot Big Date Flyback Boutique Edition est disponible pour 11 500 dollars. Quant aux pièces exceptionnelles issues de la collection « Icons: Pilot », elles sont présentées en exclusivité sur le site internet de Zenith.