Découverte Horlogère: Un Rolex Sea-Dweller 40mm Néo-Vintage, un Lange 1 en Or Blanc et le Vacheron Overseas Dual-Time

Chaque semaine, nous vous présentons une sélection de nos montres préférées issues du marché de l'occasion. Cette fois-ci, notre collection met en avant un exemplaire néo-vintage du Rolex Sea-Dweller 40mm, un A. Lange & Söhne Lange 1 en or blanc et un Vacheron Constantin Overseas Dual-Time – des garde-temps d'exception qui marient élégance et performances techniques.

Rolex Sea-Dweller Ref. 16600 : L'icone subaquatique

Le Rolex Sea-Dweller est plus qu'une simple montre de plongée; il représente l'évolution technique et design chez Rolex, avec des caractéristiques distinctives telles que les graduations complètes sur sa lunette et une résistance à l'eau supérieure à celle du Submariner. Ce modèle spécifique, le Ref. 16600, est d'autant plus désirable qu'il symbolise la dernière génération des Sea-Dwellers dotés d'un boîtier de 40 mm avec lunette en aluminium.

Ses marqueurs au tritium, promettant une patine magnifique au fil du temps, ainsi que la présence de la date non magnifiée et le texte ‘Sea-Dweller' en blanc lui confèrent un charme vintage incontestable. Produite pendant moins de deux ans avant le passage à la version actuelle de 43 mm, cette pièce représente une opportunité unique pour les collectionneurs.

A. Lange & Söhne Lange 1 101.027X : La quintessence de l'horlogerie Allemande

L'A. Lange & Söhne Lange 1, lancée au milieu des années 90, a immédiatement été reconnue pour son design audacieux et sa finition horlogère haut de gamme. Son grand affichage de la date est aujourd'hui emblématique de la marque. Le modèle que nous présentons ici est une édition en or blanc, considéré comme l'or discret par excellence, datant des années 2000.

Avec son diamètre idéal de 38 mm, ce Lange 1 incarne parfaitement l'esprit original et raffiné d'A. Lange & Söhne tout en offrant une touche néo-vintage très prisée par les amateurs d'horlogerie.

Vacheron Constantin Overseas Dual Time 7900V/110A-B334 : L'alliance du luxe et de la fonctionnalité

La Vacheron Constantin Overseas Dual-Time se distingue nettement dans l'univers des montres à bracelet intégré haut de gamme par son style emblématique des années 70 et sa fonctionnalité exceptionnelle grâce à la complication dual-time.

Sportivité élégante

Finitions soignées

Fonctionnalité ‘Dual-Time'

Cette montre est conçue pour accompagner sans faillir les globe-trotters dans leurs déplacements tout en conservant une allure chic indéniable, faisant ainsi d'elle un choix judicieux pour ceux qui cherchent à agrémenter leur collection avec une pièce aussi pratique qu'esthétique.