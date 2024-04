La Zenith Defy Extreme Diver, un joyau de technologie et de style pour plonger avec élégance !

Après des années de concentration sur les montres de pilote et les chronographes, Zenith marque son entrée dans le domaine des montres de plongée avec la Zenith Defy Extreme Diver, un modèle à la fois robuste et raffiné, prêt à conquérir les fonds marins.

Un design robuste allié à un confort exceptionnel

Cette montre n'est certainement pas des plus discrètes avec ses dimensions de 42,5 mm de largeur et 15,5 mm d'épaisseur. Cependant, son boîtier et son bracelet en titane, presque entièrement brossés, lui confèrent un look robuste tout en allégeant son poids, la rendant nettement plus légère qu'un modèle équivalent en acier. Les bracelets évasés s'intègrent parfaitement au boîtier, réduisant ainsi l'impact visuel de la montre sur le poignet et accentuant l'harmonie de l'ensemble.

Boîtier en titane : légèreté et résistance avec une étanchéité jusqu'à 600 mètres.

: légèreté et résistance avec une étanchéité jusqu'à 600 mètres. Design des bracelets : intégration fluide pour un confort maximal.

Caractéristiques techniques innovantes

Le système de lunette est particulièrement innovant : au lieu d'une large lunette jouxtant le cristal de saphir, la lunette de chronométrage en céramique lumineuse tourne autour d'une lunette fixe dodécagonale, mélangeant finitions brossées et polies. Le grand couronne, facile à manipuler, est protégée par de larges gardes, et une valve d'échappement à hélium se situe à 9 heures, ajoutant une touche technique même si elle reste anecdotique pour la majorité des utilisateurs.

Lunette en céramique lumineuse : rotation fluide pour une précision maximale.

: rotation fluide pour une précision maximale. Grande couronne et protection robuste : facilité d'utilisation et sécurité accrue.

Un cadran qui fait la différence

Le cadran, disponible en bleu ou noir, arbore un motif étoilé en relief, signature de la ligne Zenith Defy. Les marqueurs surdimensionnés et les aiguilles assorties garantissent une excellente lisibilité. Les accents orange vifs sur le pourtour du cadran et sur les aiguilles offrent un contraste saisissant et modernisent l'aspect général de la montre, la rendant plus attrayante et accessible.

Marqueurs surdimensionnés : une lisibilité sans faille sous l'eau.

: une lisibilité sans faille sous l'eau. Accents en orange : une touche de fraîcheur et de visibilité.

Mouvement et fonctionnalités

La Zenith Defy Extreme Diver est animée par le calibre El Primero 3620 SC, une version modifiée offrant une petite seconde centrale. Ce mouvement automatique haute fréquence assure une réserve de marche de 60 heures à 36 600 alternances par heure. La montre est également équipée d'un système de libération rapide pour les bracelets, permettant un changement facile et rapide entre le bracelet en titane, le bracelet en caoutchouc et le NATO en nylon recyclé.

Calibre El Primero 3620 SC : précision et autonomie remarquables.

: précision et autonomie remarquables. Système de changement rapide : flexibilité et personnalisation du style.

En conclusion, la Zenith Defy Extreme Diver ne se contente pas de plonger dans le marché saturé des montres de plongée ; elle y entre avec assurance et expertise, prouvant que Zenith sait aussi créer des montres qui allient parfaitement fonctionnalité et esthétique sophistiquée. Disponible bientôt chez les revendeurs agréés et sur le site web de Zenith, cette montre est prête à devenir le nouveau joyau des amateurs de plongée et de design.