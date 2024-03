TAG Heuer Carrera : La nouvelle montre de Max Verstappen, étoile des circuits !

Triple champion du monde de Formule 1, Max Verstappen arbore avec fierté une montre emblématique au poignet, la TAG Heuer Carrera, une icône qui rayonne autant sur les circuits qu'à son poignet.

Un héritage horloger de plus de 60 ans

La TAG Heuer Carrera, née en 1963, partage son origine avec des compétitions légendaires comme la Carrera Panamericana. Inspirée par l'esprit de la course, cette montre a rapidement trouvé sa place au poignet des plus grands pilotes de F1 grâce à son innovation et son design unique.

Inspirée par la course automobile , elle incarne la passion et la précision.

Le calibre 11, introduit en 1969, marque l'avènement du premier chronographe à remontage automatique, affirmant son statut de montre préférée parmi les pilotes.

La TAG Heuer Carrera de Max Verstappen

La montre que porte Max Verstappen en 2024 est une nouvelle interprétation de la célèbre Carrera 1158 en or massif. Ce modèle se distingue par son boîtier en or jaune 18K, offrant un contraste élégant avec son cadran plaqué d'or et ses sous-compteurs noirs.

Boîtier en or jaune 18K , diamètre de 39 mm, pour une présence élégante et affirmée.

Cadran brossé plaqué d'or jaune, sublimé par des sous-compteurs noirs pour une lecture optimale.

Bracelet en cuir de veau noir, perforé et assorti d'une boucle ardillon en or jaune, ajoutant une touche de sophistication.

Un calibre de champion

Au cœur de cette montre, le calibre automatique maison TH20-00 garantit une performance exceptionnelle avec une réserve de marche de 80 heures. Ce mouvement illustre l'engagement de TAG Heuer envers l'excellence mécanique, offrant à Verstappen la précision nécessaire, tant sur les circuits qu'au quotidien.

Calibre maison TH20-00 pour une fiabilité et une précision inégalées.

80 heures de réserve de marche, permettant à Verstappen de rester à l'heure sans compromis.

Exclusivité et prestige

Afficher le même style que Max Verstappen ou Ryan Gosling, avec leur TAG Heuer Carrera en or, est un signe de prestige. Toutefois, cette exclusivité a un prix : 21 750€. Les intéressés doivent s'inscrire sur une liste d'attente, soulignant le caractère unique et convoité de cette montre.

Prix de 21 750€ , reflétant le luxe et l'exclusivité de cette pièce horlogère.

Liste d'attente pour acquérir cette montre, témoignant de son allure et de son prestige.

La TAG Heuer Carrera portée par Max Verstappen est plus qu'une montre ; c'est un symbole de réussite et d'excellence dans le monde de la Formule 1. Elle incarne la passion pour la vitesse et la précision, faisant d'elle une véritable étoile des circuits.