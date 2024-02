Ryan Gosling et sa TAG Heuer Carrera en or unique aux BAFTAs 2024 : L’éclat du luxe au poignet

Quand élégance rime avec précision : Ryan Gosling arbore une TAG Heuer Carrera en or jaune exclusive aux BAFTAs 2024.

Une Apparition Remarquée

Si vous n'avez pas assisté à la déferlante ‘Barbie' l'an dernier, il se peut que vous ayez manqué le spectacle de montres vintage de Ryan Gosling. Cependant, lors de la cérémonie des BAFTA dimanche soir dernier, c'est sous les manches longues Gucci de l'acteur qu'un nouveau trésor horloger a capté notre attention. Malgré une timide apparition sous un ourlet de manche d'un blanc éclatant, le chronographe TAG Heuer Carrera en or jaune, serti d'un bracelet milanais, n'a pas échappé aux yeux avertis.

Les Chronographes Vintage Heuer

L'engouement pour le modèle Heuer ref. 1158 CHN

Trois chronographes portés simultanément dans ‘Barbie'

Un hommage à l'esthétique rétro des montres classiques

Gosling, qui interprétait Ken dans le film ‘Barbie', avait déjà fait sensation en portant trois chronographes vintage Heuer. Ce choix audacieux avait permis une visibilité maximale pour ces pièces d'exception, sans la moindre manche pour entraver la vue. Fort de cette expérience et selon les informations fournies par nos confrères chez TAG Heuer, l'acteur aurait été séduit au point de demander sa propre version du modèle qu'il arborait dans le film.

Un Chef-d'Oeuvre Horloger Sur-Mesure

Selon Nicholas Biebuyck, Directeur du Patrimoine chez TAG Heuer, un travail minutieux avec l'équipe de développement a abouti à la création d'une nouvelle version du bracelet milanais. Le choix s'est porté sur un design fidèle à celui des années 1940 avec des maillons droits finis à la main et adaptés au boîtier doré emblématique. La complexité inhérente à la production des montres en or – nécessitant des équipements dédiés pour éviter toute contamination métallique – confère à cette édition spéciale une dimension encore plus exclusive.

L'Héritage Heuer et La Modernité Fusionnés

Cette nouvelle création s'appuie sur un héritage riche : elle s'inspire non seulement de la référence 1158 CHN originelle mais aussi des modèles tels que la Carrera référence 2456S ou encore la 2448, tous deux symboles marquants de l'époque glorieuse d'Heuer. Le cadran moderne de 39mm est une reproduction fidèle du modèle historique, agrémentée d'une touche contemporaine avec un subtil compteur additionnel.