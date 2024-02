Robert Downey Jr. et sa montre de luxe sur Netflix : une pièce d’exception à prix d’or

Lors de la cérémonie des Screen Actors Guild Awards, Robert Downey Jr. n'a pas seulement brillé par son talent, mais aussi par son choix horloger haut de gamme, signé Jaeger-LeCoultre.



Un acteur récompensé et élégant

Robert Downey Jr., célèbre pour ses rôles emblématiques au cinéma, continue de garnir son palmarès, cette fois pour son interprétation de Lewis Strauss dans le film Oppenheimer de Christopher Nolan. À l'occasion de la diffusion en direct des Screen Actors Guild Awards sur Netflix le 24 février, l'acteur a été honoré d'un prix dans la catégorie “second rôle”, confirmant son talent indéniable devant la caméra.

Malgré une carrière jalonnée de succès, Downey Jr. reste modeste quant à ses performances, bien que son rôle dans Oppenheimer ait été acclamé par la critique, lui valant des récompenses aux Golden Globes, Bafta et maintenant aux Screen Actors Guild Awards, avec en ligne de mire les Oscars.

Une montre Jaeger-LeCoultre au poignet

Au-delà de ses talents d'acteur, Robert Downey Jr. est également connu pour son goût prononcé pour les montres de luxe. Après avoir arboré une montre Cartier en décembre 2023, l'acteur a cette fois-ci jeté son dévolu sur un modèle d'exception de chez Jaeger-LeCoultre pour la cérémonie des Screen Actors Guild Awards.

Le choix de Downey Jr. s'est porté sur la Master Ultra Thin Perpetual Calendar de Jaeger-LeCoultre, loin de l'emblématique Reverso de la marque. Ce modèle, avec son bracelet en cuir, affiche une complexité horlogère remarquable, intégrant une phase de lune, les jours du mois, le mois, le jour de la semaine, et l'année dans un boîtier de 39 mm en acier. Le Calibre Manufacture 868 qui anime cette montre assure une réserve de marche de 70 heures, témoignant de l'excellence et du savoir-faire de la marque.

Un prix à la hauteur de l'exception

La Master Ultra Thin Perpetual Calendar se distingue non seulement par sa sophistication technique mais aussi par son esthétique intemporelle, véritable signature de Jaeger-LeCoultre. Pour acquérir ce bijou d'horlogerie, il faudra toutefois débourser la somme de 30 900 euros, un investissement conséquent qui reflète la qualité et l'exclusivité de cette montre.

La montre de Robert Downey Jr. illustre parfaitement l'union entre complexité technique et beauté esthétique, faisant de ce garde-temps un choix privilégié pour ceux qui, à l'instar de l'acteur, cherchent à allier élégance et performance. Un objet qui, de par son design et sa technique, promet de traverser les époques sans jamais se démoder.