Découverte en avant-première : la Jaeger-LeCoultre Duometre Heliotourbillon Perpetual

Au salon Watches & Wonders Geneva 2024, Jaeger-LeCoultre a dévoilé sa montre la plus complexe technologiquement : la Duometre Heliotourbillon Perpetual, un véritable bijou de complications horlogères.

Une plateforme de mouvement révolutionnaire

La grande innovation de Jaeger-LeCoultre réside dans sa plateforme de mouvement Duometre, conçue pour intégrer de multiples complications sans sacrifier la précision de l'heure. Introduite en 2007, cette technologie utilise deux barillets et deux trains d'engrenages distincts, tous deux liés à un seul organe régulateur. Un système est dédié à la mesure du temps tandis que l'autre alimente les complications, permettant ainsi d'ajouter de nombreuses fonctionnalités sans compromettre la stabilité de l'alimentation énergétique du mouvement.

Dualité des barillets pour une précision accrue

Technologie Duometre garantissant la précision malgré les complications

Un design inspiré et raffiné

Fabriquée en or rose 18 carats et composée de 34 pièces distinctes, le boîtier de la Jaeger-LeCoultre Duometre Heliotourbillon Perpetual ref. Q6202420 arbore un profil arrondi inspiré des montres de poche savonette du 19e siècle. Avec un diamètre de 44mm et une épaisseur de 14.7mm, elle offre une élégance discrète qui sert de fondation idéale pour son affichage technologiquement complexe.

Boîtier en or rose 18 carats avec un profil doux et arrondi

Inspiré par les designs historiques de la marque

Une complication Heliotourbillon innovante

Le côté gauche du boîtier est orné d'une fenêtre en saphir courbé qui expose la complication Heliotourbillon signature de la montre. Cette innovation, basée sur le Gyrotourbillon multi-axe de la marque, ajoute un troisième axe, rendant ce tourbillon triple-axe un spectacle captivant de mécanique précise. Chaque cage tourbillonne à un rythme différent, offrant une expérience visuelle unique tout en contrant les effets de la gravité.

Complication Heliotourbillon à trois axes avec ressort cylindrique

Design spectaculaire et fonctionnalité avancée

Un cadran complexe mais équilibré

Le cadran de la Duometre Heliotourbillon Perpetual met en avant sa complexité avec un tourbillon triple-axe affiché au-dessus d'une surface en laque bleue foncée, évoquant le ciel étoilé. En face, un grand cadran affiche l'heure et inclut une complication de grande date à 3 heures. Le cadran propose également deux indicateurs de réserve de marche, ainsi que des affichages pour le jour, la phase de lune, le mois et le cycle bissextile, créant une symétrie raffinée le long de son axe horizontal.

Affichage complexe mais visuellement équilibré

Cadran intégrant diverses fonctions de haute horlogerie

Mouvement et finitions de haute qualité

Visible à travers le fond en saphir, le mouvement manufacture Calibre 388 à remontage manuel de Jaeger-LeCoultre offre une précision de phase de lune à un jour en 122 ans et un calendrier perpétuel précis jusqu'en 2100. Ce mouvement fonctionne à une fréquence de 4 Hz avec une réserve de marche d'environ 46 heures pour chaque barillet, et est décoré avec des finitions exquises telles que le perlage, le brossage, les bords polis à la main et les côtes de Genève rayonnantes.