Jaeger-LeCoultre éblouit avec ses nouveaux calendriers perpétuels Master Ultra Thin à Watches & Wonders 2024

Les pièces de la collection Master Ultra Thin de Jaeger-LeCoultre sont reconnues dans le monde de la haute horlogerie pour leur finesse et leur sophistication. Cette année, à l'occasion du salon Watches & Wonders, la maison dévoile une nouvelle génération de son célèbre calendrier perpétuel, dotée d'un design modernisé et d'une réserve de marche considérablement accrue.

Un design raffiné et une technologie avancée

Le nouveau Master Ultra Thin Perpetual Calendar se présente dans un boîtier subtilement retravaillé, conservant les proportions élégantes de son prédécesseur avec un diamètre de 39mm et une hauteur de seulement 9.2mm. Cette mise à jour inclut une réserve de marche étendue grâce à l'évolution du calibre automatique 868, qui permet de poser la montre tout un week-end sans nécessiter de réajustement des indications.

: Le cadran a été modifié pour améliorer la lisibilité des sous-cadrans, enrichir l'affichage de la phase de lune et allonger les index appliqués. Finitions de haute qualité : Le mouvement bénéficie d'une finition soignée avec perlage, anglage minutieux et Côtes de Genève, ainsi que des vis bleuies pour une touche d'excellence visuelle.

Le confort et l'élégance au poignet

La finesse et la discrétion de ces montres ne se limitent pas à leur esthétique; elles offrent aussi un confort exceptionnel au poignet, grâce à leurs dimensions maîtrisées et leur poids léger. Le système de correction par un unique correcteur intégré au boîtier simplifie l'ajustement des indications, rendant l'expérience utilisateur à la fois pratique et agréable.

: La grande réserve de marche est idéale pour ceux qui ne portent pas la montre quotidiennement mais souhaitent retrouver leurs indications exactes après une pause. Design intemporel : La silhouette classique combinée à des touches modernes fait de ce modèle un choix parfait pour les amateurs d'horlogerie traditionnelle avec un goût pour le contemporain.

Variations et prix

Jaeger-LeCoultre offre cette nouvelle édition en plusieurs variantes, répondant aux goûts et aux exigences des collectionneurs les plus divers :

: Avec un cadran argenté, proposé à environ 33 000 dollars américains. Version en or rose : Avec un cadran teinte coquille d'œuf, affiché à environ 47 400 dollars américains.

: Avec un cadran teinte coquille d'œuf, affiché à environ 47 400 dollars américains. Modèle serti de diamants : Également en or rose, ce modèle haut de gamme est disponible pour environ 55 800 euros.

En conclusion, les nouveaux calendriers perpétuels Master Ultra Thin de Jaeger-LeCoultre marquent une avancée significative dans la fusion du design classique et de l'innovation technique. Ils promettent non seulement une performance inégalée mais aussi un style raffiné qui perdurera à travers les générations.