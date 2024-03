Les montres intelligentes ne devraient pas vous obliger à choisir entre Apple et Android

Les montres intelligentes, et bientôt les bagues connectées, sont devenues des moyens d'enfermer les gens dans des écosystèmes, ce qui est regrettable. La montre que vous pouvez acheter dépend trop souvent du téléphone que vous possédez, limitant ainsi les choix et renforçant l'enfermement dans un écosystème particulier.

La dépendance à l'écosystème

La nécessité d'avoir un téléphone pour configurer et utiliser une montre intelligente contribue à renforcer cet enfermement dans un écosystème. Si vous investissez dans une Apple Watch et que vous l'appréciez, vous êtes moins enclin à abandonner un iPhone même si celui-ci ne vous convient plus autant. Cette stratégie d'enfermement est bien connue d'Apple et semble être adoptée par d'autres fabricants de montres connectées.

L'évolution de Wear OS

Avant 2021, les montres Wear OS fonctionnaient avec les iPhones et les téléphones Android. Cependant, après la collaboration entre Google et Samsung pour créer Wear OS 3, les montres de Samsung sont devenues exclusives à Android. Même si d'autres marques comme Fossil ou Mobvoi maintenaient une compatibilité avec iOS, l'arrivée de Wear OS 4 a encore réduit cette compatibilité, laissant de côté les utilisateurs d'iPhone.

Les limitations imposées par Apple

Apple limite l'accès aux API pour les fabricants de montres intelligentes tiers, ce qui restreint les fonctionnalités qu'ils peuvent offrir aux utilisateurs d'iPhone. Par exemple, avec une montre Garmin, vous pouvez envoyer des réponses rapides si elle est couplée à un téléphone Android, mais pas à un iPhone. Cette restriction est un exemple de la manière dont Apple maintient son enfermement écosystémique.

La crainte d'une extension aux autres accessoires connectés

Avec l'arrivée annoncée de la bague connectée de Samsung, il y a une crainte que cette stratégie d'enfermement ne s'étende pas seulement aux montres, mais aussi à d'autres types d'accessoires connectés. Si la bague de Samsung fonctionne mieux avec les montres et les téléphones de la marque, cela pourrait renforcer encore davantage cet enfermement dans l'écosystème de Samsung.

Alors que beaucoup ne voient pas d'inconvénient à une expérience utilisateur fluide et intégrée, ceux d'entre nous qui souhaitent avoir plus de choix et la possibilité d'utiliser une montre intelligente ronde avec un iPhone sans perdre de fonctionnalités ressentent cette situation comme un problème majeur. L'utilisation des montres intelligentes pour renforcer les écosystèmes est une source de frustration, et même le DOJ reconnaît ce problème.