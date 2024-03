Comment utiliser Strava avec votre montre connectée

« Si ce n'est pas sur Strava, cela n'est pas arrivé » : optimisez l'enregistrement de vos activités sportives en connectant votre montre connectée à Strava.

Strava et les montres connectées : un duo gagnant pour votre fitness

Que vous possédiez une Apple Watch, une Samsung Watch ou une montre sous Wear OS comme la Google Pixel Watch 2, l'application Strava vous permet de démarrer et d'arrêter vos activités directement depuis votre poignet tout en collectant des données de santé précieuses.

Configurer Strava sur l'Apple Watch

1. Téléchargez l'application Strava depuis l'App Store et connectez-vous.

2. Ouvrez l'application Apple Watch, allez dans la section My Watch, trouvez Strava et appuyez sur Installer.

3. Autorisez Strava à utiliser le moniteur de fréquence cardiaque de votre montre pour une meilleure précision des données.

4. Pour enregistrer une activité, lancez Strava sur votre montre, sélectionnez le type d'activité et appuyez sur le bouton de démarrage.

Utiliser Strava avec une montre Samsung

Les montres Samsung Gear et Galaxy, y compris les modèles utilisant Wear OS, peuvent télécharger l'application Strava directement depuis le Galaxy Store ou le Google Play Store, respectivement.

Strava et les montres sous Wear OS

1. Installez Strava depuis le Google Play Store de votre montre.

2. Acceptez les permissions pour accéder à vos données de localisation et de santé.

3. Sélectionnez votre activité et commencez votre entraînement.

Strava et Garmin : une synchronisation parfaite

Bien qu'il n'existe pas d'application Strava dédiée pour les montres Garmin, vous pouvez synchroniser automatiquement vos activités via l'application Garmin Connect Mobile.

Connecter Strava à Fitbit

Synchronisez votre appareil Fitbit avec Strava via un lien spécifique pour que vos activités Fitbit soient directement envoyées à Strava, enrichissant ainsi votre expérience sportive.

L'utilisation de Strava avec une montre connectée enrichit votre parcours fitness, vous permettant de suivre vos performances en toute liberté, sans smartphone. Que ce soit pour courir, pédaler ou nager, la combinaison montre connectée-Strava vous offre des insights instantanés sur vos performances, vous aidant à repousser vos limites. Essayez Strava avec votre montre connectée et trouvez une source de motivation supplémentaire à chaque effort.