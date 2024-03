Les numéros de modèle de la Samsung Galaxy Watch7 révélés, avec une nouvelle Galaxy Watch7 Ultra

Des rapports récents indiquent que Samsung a finalisé les numéros de modèle pour trois nouveaux modèles de montres intelligentes Galaxy Watch. La série comprendrait la Galaxy Watch7, la Galaxy Watch7 Pro ou Classic, et une nouvelle venue, la Galaxy Watch7 Ultra, toutes avec une connectivité eSIM optionnelle et des améliorations en termes de stockage et de chipset par rapport aux modèles de l'année dernière.

Une série Galaxy Watch7 repensée

Selon SamMobile, Samsung prévoit une sorte de rebranding pour la série Galaxy Watch7. Cette année pourrait voir l'introduction d'un modèle ‘Ultra', en plus des variantes régulières et Classic/Pro. Il semble que Samsung applique la segmentation de produit de ses smartphones Galaxy S à ses montres intelligentes phares. Les numéros de modèle prévus pour la série Galaxy Watch7 sont :

Galaxy Watch7 : SM-L300 & SM-L305

Galaxy Watch7 Classic/Pro : SM-L310 & SM-L315

Galaxy Watch7 Ultra : SM-L700 & SM-L705

Il est important de noter que les numéros de modèle se terminant par ‘5' indiquent les variantes eSIM avec support LTE.

Améliorations attendues

En plus d'élargir sa gamme de montres intelligentes phares, Samsung prévoit d'équiper tous les modèles de deux fois plus de stockage que les modèles Galaxy Watch6. Bien que cela placerait la série Galaxy Watch7 au même niveau que la Pixel Watch 2 avec 32 Go de stockage, la Galaxy Watch7 Ultra offrirait toujours la moitié du stockage de l'Apple Watch Series 9. Les nouvelles montres Galaxy devraient également être équipées d'un nouveau chipset, nom de code Exynos S5E5535, qui devrait offrir des améliorations de performance de 30% et une réduction de la consommation d'énergie de 50% par rapport à l'Exynos W930 actuel.

32 Go de stockage pour une plus grande capacité de données

Nouveau chipset Exynos S5E5535 pour de meilleures performances

Conclusion

Cette expansion de la gamme Galaxy Watch7, avec l'introduction d'un modèle Ultra et des améliorations significatives en termes de stockage et de performance, montre l'ambition de Samsung de continuer à innover dans le domaine des montres intelligentes. Ces évolutions sont prometteuses pour les amateurs de technologie à la recherche de dispositifs portables plus puissants et plus capables.