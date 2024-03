Test de l’Apple Watch Series 9 : Ne vous contentez pas des modèles moins chers. Voici pourquoi

La nouvelle Apple Watch Series 9 marque un pas de géant en termes de performances, d'exactitude dans le suivi de la santé et d'autonomie. Voici un aperçu détaillé des innovations et des quelques limites de ce bijou technologique.

Les points forts

Les capteurs de santé de l'Apple Watch Series 9 sont à la fois plus précis et plus sensibles, permettant un suivi de l'état physique plus fiable. L'écran, dont la luminosité a été doublée, offre une meilleure visibilité en extérieur. L'autonomie de la batterie, désormais prolongée, assure une utilisation confortable tout au long de la journée. Un nouveau geste de double-tap facilite l'usage à une main, rendant l'interaction avec la montre plus fluide et intuitive.

Capteurs de santé améliorés

Écran plus lumineux

Autonomie de batterie étendue

Geste de double-tap pour une meilleure ergonomie

Les limites

Cependant, quelques aspects pourraient être améliorés. L'absence de suivi de la pression sanguine est à noter, tout comme le fait que les données de variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) soient principalement exploitées par des applications tierces. Le suivi du sommeil reste également plus efficace via des applications tierces, et la précision améliorée du suivi de la Series 9 remet en question l'exactitude des modèles antérieurs.

Pas de suivi de la pression sanguine

Données HRV sous-exploitées

Suivi du sommeil perfectible

Questionnements sur la précision des modèles précédents

Conseils d'achat

L'Apple Watch Series 9, avec sa puce S9, représente une avancée significative par rapport aux modèles précédents, en termes de vitesse et de précision du suivi de la santé. Pour ceux qui recherchent le meilleur de la technologie portable d'Apple, la Series 9 (ou l'Apple Watch Ultra 2) est particulièrement recommandée. Les améliorations en matière de suivi de la santé justifient à elles seules ce choix.

Puce Apple S9 pour des performances accrues

Une avancée notable dans le suivi de la santé

Caractéristiques techniques

L'Apple Watch Series 9 se distingue par un écran LTPO OLED offrant une luminosité maximale de 2000 nits, une puce Apple S9 SiP avec moteur neuronal à 4 cœurs, et une capacité de stockage de 64 Go. Sa batterie lithium-ion assure jusqu'à 18 heures d'autonomie (36 heures en mode économie d'énergie), et elle intègre une multitude de capteurs pour un suivi de santé et d'activité complet.

Écran OLED de 396 x 484 pixels, luminosité de 2000 nits

Puce Apple S9, stockage de 64 Go

Autonomie améliorée, jusqu'à 18 heures

Large gamme de capteurs pour un suivi précis

Méthodologie de test

Portée au poignet droit pendant deux mois, en parallèle avec l'Apple Watch Ultra de l'année précédente au poignet gauche, l'Apple Watch Series 9 a été soumise à une série de tests en conditions réelles, incluant des séances de marche, de fitness, ainsi que le suivi du sommeil et du stress. Ces tests ont permis de comparer les performances et l'exactitude de la dernière montre d'Apple avec les technologies de l'année précédente.

Comparaison directe avec l'Apple Watch Ultra de l'année précédente

Tests de suivi d'activité, de sommeil et de stress en conditions réelles

Verdict

L'Apple Watch Series 9 se révèle être un dispositif de santé et de sécurité avant tout, avec des améliorations marquées en termes de précision et de réactivité des capteurs. L'écran plus lumineux et l'autonomie étendue en font un compagnon idéal pour les activités extérieures et le quotidien. Bien qu'il reste des domaines à perfectionner, comme le suivi du stress et la mesure de la pression sanguine, l'Apple Watch Series 9 se positionne comme un choix de premier plan pour ceux qui recherchent le meilleur en matière de montre intelligente.