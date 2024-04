Apple Watch Ultra 3 : Date de sortie et nouvelles fonctionnalités à venir

La série Apple Watch Ultra, très prisée par les sportifs et les amateurs d'activités en plein air, pourrait bientôt accueillir un nouveau modèle. Voici un aperçu de ce que l'on sait sur l'Apple Watch Ultra 3, incluant des rumeurs sur sa date de sortie, son prix, et les fonctionnalités attendues.

Date de sortie et prix de l'Apple Watch Ultra 3

Selon les tendances historiques, la sortie de l'Apple Watch Ultra 3 en septembre 2024 semble probable, coïncidant avec les introductions précédentes des deux premières générations en 2022 et 2023. Cependant, cette prédiction n'est pas exempte d'incertitudes.

L'analyste renommé de Apple, Ming-Chi Kuo, suggère que Apple pourrait ne pas lancer de nouveau modèle Ultra en 2024. Cette pause serait motivée par le désir d'Apple de consacrer plus de temps au développement de fonctionnalités de santé innovantes, de garantir la fabricabilité de nouvelles fonctionnalités, et de résoudre les défis liés à la production de microLED.

Toutefois, une sortie en 2024 reste possible. Apple pourrait dévoiler l'Ultra 3 en septembre, mais il est prudent de considérer la possibilité d'un lancement retardé.

En ce qui concerne le prix, l'Apple Watch Ultra 3 devrait coûter autant que les deux premières générations : 799 €.

Rumeurs concernant l'Apple Watch Ultra 3

À l'approche de l'événement de lancement de produits de septembre d'Apple, les spéculations autour de l'Ultra 3 s'intensifient. Bien que les détails officiels soient rares, les premières rumeurs offrent un aperçu des fonctionnalités potentielles de cette montre intelligente de nouvelle génération.

La rumeur la plus significative concerne l'utilisation potentielle des écrans microLED, qui offriraient une luminosité accrue, un meilleur contraste, et une efficacité énergétique améliorée. Cependant, il y a eu des retards et des annulations concernant l'implémentation des écrans microLED, donc il n'est pas encore certain que cette fonctionnalité sera présente sur l'Ultra 3.

Fonctionnalités souhaitées pour l'Apple Watch Ultra 3

L'Apple Watch Ultra 2 était une amélioration significative par rapport à son prédécesseur, mais l'Ultra 3 est attendue avec encore plus d'impatience. Voici quelques fonctionnalités que nous aimerions voir sur l'Apple Watch Ultra 3 :

Plus de tailles et de styles : Une gamme plus inclusive de tailles et de styles pour s'adapter à différents corps et préférences.

: Une gamme plus inclusive de tailles et de styles pour s'adapter à différents corps et préférences. Écran MicroLED : Remplacement de l'écran OLED par un écran MicroLED, offrant de meilleures performances constantes dans le temps.

: Remplacement de l'écran OLED par un écran MicroLED, offrant de meilleures performances constantes dans le temps. Étanchéité améliorée : Une augmentation de la capacité étanche de 100 mètres à 200 mètres pour une fonctionnalité accrue lors des activités aquatiques extrêmes.

: Une augmentation de la capacité étanche de 100 mètres à 200 mètres pour une fonctionnalité accrue lors des activités aquatiques extrêmes. Autonomie de la batterie prolongée : Une augmentation significative de l'autonomie de la batterie pour rivaliser avec d'autres smartwatches offrant de plus longues durées.

: Une augmentation significative de l'autonomie de la batterie pour rivaliser avec d'autres smartwatches offrant de plus longues durées. Caractéristiques de récupération et de préparation à l'effort : Incorporation de fonctionnalités complètes de récupération et de préparation à l'effort pour une vue plus holistique de la santé et du bien-être.

Alors que beaucoup reste à découvrir sur l'Apple Watch Ultra 3, elle est attendue pour septembre 2024 avec un prix de 799 $ / 799 £. Cependant, il n'y a actuellement aucun signe d'un développement de l'Ultra 3 dans la chaîne d'approvisionnement

d'Apple, et la probabilité d'une nouvelle sortie en 2024 diminue. Si l'Apple Watch Ultra n'est pas mise à jour l'année prochaine, cela sera probablement dû à la nécessité pour Apple de développer des fonctionnalités de gestion de santé innovantes et de résoudre les problèmes liés à la production de microLED.