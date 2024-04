Pourquoi je ne porterai plus jamais de montre connectée pour dormir

Adieu aux montres connectées pour le suivi du sommeil, bonjour à la légèreté et au confort des bagues connectées ! Voici pourquoi je fais désormais confiance à mon anneau connecté pour une meilleure nuit de sommeil.

Les limites des montres connectées comme accessoires de nuit

Les montres connectées, même les plus légères, ne peuvent rivaliser avec le confort discret d'une bague connectée pendant le sommeil. La différence de poids est notable : un bracelet fitness comme le Fitbit Charge 6 pèse environ 30g, contre seulement 2,3 à 6g pour une bague connectée.

La présence d'une montre au poignet devient gênante la nuit, rappelant la sensation de porter ses vêtements de journée.

Le réglage doit être parfait : trop serré, il perturbe la circulation sanguine; trop lâche, il rend les mesures erratiques.

Mon expérience avec l'anneau Ultrahuman Ring Air

Après plus d'une semaine d'utilisation, l'anneau Ultrahuman Ring Air m'a convaincu de ses capacités à suivre mon sommeil de manière efficace, sans les inconvénients d'une montre connectée.

Il se fond sur ma peau, sans que je ressente de gêne due à la sensibilité tactile.

Il fournit des données essentielles comme la durée de sommeil, la température de la peau, la variabilité de la fréquence cardiaque, et bien plus.

La technologie des anneaux connectés face aux montres

Les bagues connectées ne peuvent remplacer les montres connectées en termes de fonctionnalités étendues comme les applications, les notifications, et les appels. Cependant, pour le suivi du sommeil, elles offrent une alternative beaucoup plus confortable et tout aussi efficace.

Les anneaux comme l'Oura Ring Gen 3 et le futur Samsung Galaxy Ring prouvent que le format est viable pour un suivi de santé nocturne précis.

Même si elles ne détectent pas la fibrillation auriculaire (AFib), les technologies intégrées restent suffisantes pour une surveillance de base pendant le sommeil.

Avantages et inconvénients des bagues connectées

Opter pour une bague connectée apporte confort et données précises pendant le sommeil, mais elle ne remplacera pas une montre connectée pour les activités diurnes, en raison de l'absence de certaines fonctionnalités avancées.

Avantages : Confort extrême, précision des données de sommeil, moins de perturbations liées au port nocturne.

Inconvénients : Ne remplace pas les fonctionnalités complètes des montres connectées, ajustement nécessaire pour éviter les erreurs lors d'exercices physiques.

Si vous cherchez une solution confortable et efficace pour le suivi de votre sommeil sans les désagréments d'une montre, les anneaux connectés comme l'Ultrahuman Ring Air ou l'Oura Ring sont des choix judicieux. Ils permettent d'allier technologie et confort, transformant ainsi votre expérience nocturne. Pour ceux qui ne supportent pas la sensation d'une montre pendant la nuit, c'est une alternative qui mérite considération.