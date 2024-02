Le nouveau Galaxy Fit 3 de Samsung : Fusion parfaite entre montre connectée et bracelet fitness

Les frontières entre montres connectées et bracelets fitness s'amincissent avec le dernier leak du Samsung Galaxy Fit 3

Un design raffiné aux allures de smartwatch

L'industrie des wearables est en perpétuelle évolution, et Samsung semble prêt à franchir une nouvelle étape avec son prochain tracker d'activité. Selon les récentes fuites issues du site web UAE de la marque, le Galaxy Fit 3 arbore un design premium avec un corps principal en aluminium. Cette métamorphose suggère une transition vers un produit plus élégant, peut-être même rivalisant avec les smartwatches du marché. Les détails divulgués révèlent une résistance à l'eau impressionnante notée IP68+5ATM, signifiant que ce gadget pourrait bien accompagner les utilisateurs dans presque toutes leurs aventures aquatiques.

Trois coloris seraient au rendez-vous : gris, argent et rose doré, offrant ainsi une personnalisation qui plaira à divers goûts. Le poids reste léger malgré l'utilisation de matériaux plus nobles, avec un appareil flirtant autour des 21.39 grammes.

Écran plus grand et autonomie améliorée

Passage d'un écran de 1,1 pouce à un écran de 1,61 pouce

Affichage amélioré pour une meilleure lisibilité

Batterie durable offrant jusqu'à 13 jours d'autonomie

L'écran plus grand n'est pas seulement un atout esthétique mais aussi fonctionnel, permettant une interaction plus aisée et une meilleure visibilité des informations. Cela suggère que le Galaxy Fit 3 pourrait servir d'interface pour des fonctions habituellement réservées aux montres intelligentes.

Nouveautés technologiques et fonctionnalités santé

Première apparition d'un capteur de niveau d'oxygène dans le sang ( SpO2 ) sur un bracelet fitness Samsung

) sur un bracelet fitness Samsung Fonctionnalités avancées telles que la détection de chute et contrôle à distance de l'appareil photo

Samsung innove en intégrant un capteur SpO2 dans son bracelet fitness – une caractéristique tant convoitée chez ses concurrents et toujours en perfectionnement chez Apple. De plus, le Galaxy Fit 3 inclura des fonctionnalités telles qu'un détecteur de chute et des outils pour améliorer l'utilisation de la caméra via l'application Camera Controller ou Camera Remote.

En matière de santé et bien-être, Samsung introduit également sa fonctionnalité Sleep Coach & Snore Detection, déjà présente dans la série Galaxy Watch. Cette dernière promet d'améliorer considérablement le sommeil des utilisateurs grâce à l'app Samsung Health.

Variété et personnalisation

Couleurs supplémentaires : vert foncé et orange

Système Quick Release pour un changement facile des bracelets

En plus des trois coloris initiaux annoncés, il semblerait que deux nouvelles teintes viennent compléter la palette : vert foncé et orange. L'aspect personnalisable est renforcé par le système Quick Release qui permettra aux utilisateurs de changer leur bracelet en toute simplicité – un atout non négligeable pour ceux qui aiment adapter leur wearable à leur style du jour.