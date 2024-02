Daniel Roth ressuscite le prestige de l’horlogerie avec le Tourbillon Souscription à la LVMH Watch Week

L'héritage horloger prend un nouveau souffle : Daniel Roth dévoile son Tourbillon Souscription, une œuvre qui redéfinit l'excellence lors de la LVMH Watch Week.

Une Marque, Une Histoire

Daniel Roth, maître incontesté de l'horlogerie indépendante, a fait sensation cette année en présentant son tout dernier garde-temps : le Tourbillon Souscription. Cet événement marque un tournant décisif dans l'histoire de la marque puisqu'il rend hommage au tout premier modèle ayant établi sa réputation, le Tourbillon réf. 2187/C187. Fondée en 1988 et s'enracinant dans la vallée de Joux, Daniel Roth s'est distingué par son innovation et son savoir-faire sans pareils.

Ses créations originales, notamment le boîtier double ellipse mêlant cercle et carré, sont rapidement devenues sa signature. Cette esthétique unique, associée à des cadrans guillochés et des aiguilles en acier bleui, évoque l'élégance historique des œuvres d'Abraham-Louis Breguet tout en apportant une touche contemporaine.

Le Parcours Innovant d'une Maison Horlogère

Daniel Roth a accéléré sa montée en renommée grâce à l'introduction annuelle de nouvelles complications – chronographes, calendriers perpétuels et montres ultra-plates. Malgré cet éclectisme technique, c'est son Tourbillon, lancé en 1989, qui reste la pièce maîtresse. Ce tourbillon pionnier pour poignet arborait le fameux boîtier double ellipse et fut initialement financé par une souscription (Souscription) de 25 exemplaires.

Il fut ensuite proposé en différentes matières précieuses ainsi que dans une édition limitée en acier inoxydable destinée au marché italien. Aujourd'hui, le Tourbillon Souscription se présente comme un vibrant hommage à cette création originelle.

Nouveautés Techniques et Design Fidèle

Calibre maison tout nouveau : DR001

Réserve de marche impressionnante : 80 heures

Tourbillon d'une minute distinctif

Le Tourbillon Souscription, tout en restant fidèle à ses racines, intègre un calibre in-house flambant neuf et un cadran solide or guilloché. Le boîtier double ellipse emblématique est conservé mais optimisé avec une ergonomie améliorée et une épaisseur réduite à seulement 9.2mm.

La Fabrique du Temps Louis Vuitton sous la houlette de Michel Navas et Enrico Barbasini – amis de longue date de Roth et experts reconnus des complications horlogères – a joué un rôle clé dans cette renaissance. Ils garantissent que les nouvelles créations demeurent fidèles à la vision originale de Roth.

Un Hommage Intemporel au Savoir-Faire Horloger

L'édition du Tourbillon Souscription DR0011YG-01 s'inscrit dans la lignée prestigieuse des réalisations Daniel Roth. Encapsulée dans un boîtier en or jaune 18K et accompagnée d'un bracelet en cuir de veau brun, cette montre est une preuve vivante du legs durable du fondateur et de sa philosophie horlogère exigeante.

Cette pièce d'exception est actuellement exposée lors de la LVMH Watch Week 2024 où elle peut être admirée jusqu'au 1er février. Un prototype qui ne manquera pas d'attiser la curiosité des amateurs d'horlogerie fine ainsi que celle des collectionneurs avisés.