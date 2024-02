Sélection spéciale Saint-Valentin : Les montres d’exception de Blancpain, Chopard, Harry Winston et Hublot

À l'occasion de la Saint-Valentin, le monde de l'horlogerie haute couture s'anime avec des créations qui célèbrent l'amour. Des marques prestigieuses comme Blancpain, Chopard, Harry Winston et Hublot dévoilent des garde-temps somptueux pour capturer les cœurs des passionnés d'exception.

Blancpain Ladybird : L'Édition Romantique Par Excellence

Depuis plus de vingt ans, Blancpain charme les amoureux avec sa série annuelle dédiée à la fête des amoureux. La collection Ladybird Colors se pare cette année d'un rouge éclatant rehaussé de diamants étincelants et d'accents amoureux. Le boîtier en or blanc de 34.9 mm arbore un cadran nacré orné de chiffres romains peints à la main et d'une bague en forme de cœur sertie de diamants à 6 heures.

Mouvement automatique calibre 1153

Rotor en or blanc ajouré avec motif cœur visible au dos du boîtier

Série limitée à 99 exemplaires

Dans cette édition limitée, chaque pièce brille avec plus de deux carats de diamants sur le cadran, la lunette, les cornes et la boucle du bracelet en cuir rouge.

Chopard Happy Sport Rose de Caroline : Hommage Floral Horloger

La Happy Sport Rose de Caroline est une montre emblématique du style inimitable de Chopard. Présentée dans un boîtier de 36 mm en or rose éthique, elle arbore un cadran en nacre avec un centre finement gravé. Les pierres précieuses telles que saphirs et rubis évoquent les nuances délicates de la rose, tandis que les rubis incrustés sur la couronne et les cabochons rappellent le coloris vibrant du bracelet en cuir.

Mouvement automatique avec réserve de marche de 42 heures

Ideal pour une escapade romantique éphémère mais mémorable

Harry Winston Premier Valentine's Day : Explosion D'amour au Poignet

L'édition limitée Premier Valentine's Day signée Harry Winston, comprenant seulement 14 pièces, est une véritable œuvre d'art horlogère. Son cadran est orné d'un feu d'artifice composé d'une multitude de cœurs aux styles variés: certains pavés de diamants, d'autres rouges ou roses ainsi que des découpes simples pointant vers le cadran excentré indiquant les heures et les minutes.

Cadran décoratif avec coeurs stylisés et diamants étincelants

Cadran excentré pour une lecture élégante du temps

Ce modèle propose un boîtier en or rose 36mm dont la lunette et les cornes sont serties de diamants. Un bracelet en cuir rouge vient compléter son allure festive.

Hublot Spirit of Big Bang : Arc-en-ciel d'Élégance Horlogère

L'esprit avant-gardiste d'Hublot se manifeste pleinement dans le Spirit of Big Bang King Gold Rainbow. Disponible en King Gold ou acier inoxydable, ce modèle 32 mm affiche un profil mince tout en brillance. La montre adopte le design iconique Big Bang avec son profil tonneau ainsi que six vis en titane formant le ‘H' caractéristique sur une lunette richement joyaux.