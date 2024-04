Smartwatches et wearables : que nous réserve 2024 ?

Alors que 2023 touche à sa fin, l'innovation ne montre aucun signe de ralentissement dans le secteur des montres intelligentes et des wearables. Examinons ce que l'avenir nous réserve pour 2024 avec des attentes élevées en termes de fonctionnalités et de progrès technologiques.

Les prouesses actuelles et les attentes pour 2024

L'année 2023 a été remarquable pour l'industrie des wearables. Avec des sorties telles que la Pixel Watch 2, qui s'est imposée comme une fusion réussie entre Wear OS et Fitbit, et Samsung qui a continué d'améliorer les performances de ses appareils, le secteur est en bonne position. Apple a également suscité l'enthousiasme avec ses contrôles par gestes, tandis que Garmin a lancé certains de ses modèles les plus performants à ce jour, comme la Forerunner 965 et la Venu 3.

Malgré quelques difficultés, Fitbit a réussi à lancer le robuste Fitbit Charge 6, bien accueilli par les critiques.

Les marques concurrentes telles que COROS et Polar ont maintenu leur position forte sur le marché.

L'intelligence artificielle au poignet

L'intégration de l'intelligence artificielle dans les wearables devrait révolutionner le marché en 2024. Les analystes prévoient une adoption croissante des AI embarquées, qui pourraient offrir des entraînements personnalisés ou des plans nutritionnels adaptés à chaque utilisateur. Google et Samsung pourraient potentiellement intégrer des AI avancées dans leurs prochaines montres, transformant ainsi l'expérience utilisateur.

L'année de la bague intelligente ?

Les bagues intelligentes, telles que l'Oura Ring (Gen 3), gagnent en popularité et pourraient connaître un essor majeur en 2024, surtout avec l'entrée anticipée de Samsung dans ce marché. Ces dispositifs offrent une alternative confortable aux montres intelligentes, surtout pour le suivi du sommeil, et leur design est appelé à devenir plus fin et élégant.

Un écosystème Wear OS unifié

Google doit améliorer l'intégration de Wear OS chez ses partenaires tels que Mobvoi et Fossil. L'uniformisation des mises à jour et l'amélioration des performances sont essentielles pour ne pas laisser ces partenaires derrière. 2024 sera une année clé pour démontrer cette unité et améliorer l'expérience globale des utilisateurs de Wear OS.

Une meilleure montre Pixel Watch 3

La Pixel Watch 2 a été bien reçue, mais il reste des améliorations à faire. Une meilleure autonomie de la batterie et des bordures d'écran plus fines sont parmi les améliorations les plus demandées. De plus, une innovation potentielle pourrait être l'introduction de capteurs tactiles remplaçant la couronne traditionnelle, permettant de nouvelles interactions via des gestes sur le bord de la montre.

De nouvelles données de santé pour révolutionner le marché

Des technologies avancées de capteurs de santé, telles que celles développées par Rockley, pourraient être intégrées dans les montres intelligentes en 2024, offrant des données de santé plus précises. Apple et Samsung sont en tête pour intégrer ces nouvelles fonctions, avec des possibilités comme le suivi de la pression artérielle et la détection de l'apnée du sommeil.

Une renaissance pour Fitbit

Fitbit pourrait voir un renouveau en 2024, avec des innovations potentielles dans ses modèles Sense 3 ou Versa 5. L'intégration d'une expérience Wear OS allégée ou d'une version améliorée de Fitbit Premium pourrait susciter un nouvel intérêt pour la marque, surtout si elle parvient à bien intégrer les fonctionnalités d'AI et les vidéos d'entraînement à domicile.

Des développements imprévisibles et excitants

Les attentes pour 2024 sont hautes, avec l'anticipation de nouvelles avancées dans les montres intelligentes de Google, Samsung et Apple. Garmin, également, pourrait rénover certaines de ses fonctionnalités de fitness et son application Garmin Connect, tandis que d'autres catégories de wearables, comme les lunettes intelligentes, continuent de gagner en popularité.

En somme, 2024 promet d'être une année palpitante pour le secteur des wearables, marquée par des innovations et des moments décisifs pour de grandes marques. Restez connectés pour découvrir les développements qui transformeront notre façon de vivre et de nous connecter à la technologie au quotidien.