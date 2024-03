La nouvelle montre connectée de Xiaomi révolutionne le design avec une fonctionnalité incroyablement innovante !

La marque chinoise Xiaomi frappe un grand coup dans l'univers des wearables en dévoilant sa toute dernière montre connectée, la Xiaomi Watch S3, lors du Mobile World Congress (MWC) 2024. Dotée d'une caractéristique particulièrement inhabituelle, elle permet aux utilisateurs de changer l'esthétique de leur montre avec une simplicité déconcertante.

Un concept de personnalisation inédit

La Xiaomi Watch S3 s'inscrit dans la lignée des innovations marquantes en matière de technologie portable. En effet, cette montre intelligente introduit un système permettant de retirer et remplacer la lunette entourant l'écran. Les utilisateurs peuvent ainsi métamorphoser l'apparence de leur montre à volonté grâce à une sélection variée de lunettes interchangeables. De plu,s lorsque vous changez la lunette, le cadran de la montre s'adapte automatiquement pour offrir un look cohérent et personnalisé.

Chrome jaune

Arc-en-ciel

Céramique bicolore

Bleu océan

Aux côtés des différentes lunettes, il est également possible d'associer la montre avec divers bracelets disponibles en noir et blanc cassé notamment. Avec un boîtier en aluminium proposé en noir ou argent, le choix initial du coloris se fait au moment de l'achat. D'autres cadrans, gratuits ou payants, sont accessibles via le magasin d'applications Xiaomi.

L'innovation logicielle : HyperOS

Contrairement au modèle précédent équipé du système Wear OS de Google, la Xiaomi Watch S3 est propulsée par le tout nouveau système d'exploitation maison : HyperOS. Développé sur la base du système Vela et Linux, HyperOS cache toujours Android en son sein mais se présente comme une plateforme unifiée pour les smartphones, produits intelligents et même les voitures de la marque.

Ce système opérationnel offre des méthodes de contrôle novatrices telles que des gestes spécifiques – un mouvement du poignet par exemple – pour activer différentes fonctionnalités comme accepter ou rejeter des appels, prendre des photos ou consulter la météo. L'alliance entre HyperOS et une batterie performante promet une autonomie exceptionnelle avoisinant les 15 jours.

Des performances techniques à souligner

L'écran AMOLED de 1.43 pouce offre une résolution nette et précise tandis que les fonctions telles que le capteur cardiaque, le moniteur d'oxygène sanguin, le suivi du sommeil ainsi que plus d'une centaine de modes sportifs garantissent un suivi d'activité complet et précis. La compatibilité avec les systèmes Android et iOS est confirmée tout comme la possibilité d'utiliser la montre pour passer des appels via Bluetooth.

Affrontement sur un marché compétitif

Le modèle précédent sous Wear OS avait séduit par son équilibre entre logiciel performant et matériel robuste. Ainsi donc, pour conquérir le marché très disputé des smartwatches où bon nombre de modèles impressionnants existent déjà, la Xiaomi Watch S3 devra faire ses preuves auprès des consommateurs exigeants qui recherchent innovation et fiabilité conjuguées dans un seul produit.