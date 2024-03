Les montres connectées haut de gamme de Garmin bénéficient de nouvelles améliorations grâce à la dernière mise à jour logicielle

Garmin, le géant des technologies portables, vient de lancer une nouvelle mise à jour logicielle, marquant une étape importante dans l'amélioration de ses montres intelligentes phares. Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent s'attendre à une expérience encore plus riche et sans faille.

Nouvelles fonctionnalités et corrections de bugs

La nouvelle mise à jour, bien qu'encore en version bêta (Beta Version 16.20), introduit une série de corrections de bugs critiques, y compris un qui pourrait causer des arrêts inattendus lors de l'utilisation de la fréquence cardiaque dans Connect IQ. Cette initiative fait suite à des mises à jour stables récemment déployées pour la série Forerunner, notamment pour les modèles Forerunner 965 et Forerunner 255. Cependant, Garmin n'a pas encore finalisé les mises à jour équivalentes pour ses montres plus haut de gamme telles que l'Epix 2 et la Fenix 7.

La Beta Version 16.20, qui succède à la Beta Version 16.18 sortie fin février, est pour le moment limitée aux montres non Pro. Néanmoins, Garmin a par le passé étendu l'accès à la Beta Version 16.18 aux modèles Epix 2 Pro et Fenix 7 Pro, bien que de manière discrète. Il est intéressant de noter que cette mise à jour active la fonctionnalité ECG sur les modèles Epix Pro et Fenix 7 Pro, comme mentionné dans le forum de Garmin.

Améliorations spécifiques et anticipation

Correction d'un problème lors de l'utilisation de la fonction « reprendre plus tard » durant une course sur piste.

Résolution d'un problème potentiel provoquant des arrêts lors de l'utilisation de la fréquence cardiaque dans Connect IQ.

Correction de problèmes potentiels lors de la configuration des bascules de couche de carte lorsqu'on est abonné à Outdoor Maps+.

Correction d'un arrêt potentiel lors de la demande de données météorologiques.

Il est important de souligner que la mise à jour de cette semaine pour la série Fenix 7 est une mise à jour bêta régulière et non une version candidate à la sortie. Par conséquent, il y aura au moins une autre mise à jour avant que le successeur de la Version Logicielle 15.77 ne soit déployé sur le canal logiciel stable de Garmin. Ces améliorations s'inscrivent dans la continuité de l'engagement de Garmin à fournir des expériences utilisateur améliorées et sans faille à ses clients.

Qu'est-ce que cela signifie pour les utilisateurs de Garmin ?

Cette série de mises à jour souligne l'engagement de Garmin à améliorer constamment la fonctionnalité et la fiabilité de ses produits. Pour les amateurs de technologie portable et les sportifs, cela se traduit par une expérience plus fiable et enrichissante, permettant une utilisation optimale des fonctionnalités avancées de leurs montres. Les utilisateurs peuvent désormais bénéficier d'une meilleure gestion de leur santé et de leurs activités sportives avec une précision accrue, renforçant ainsi l'attrait des montres intelligentes Garmin comme compagnons indispensables du quotidien et de l'entraînement.

En conclusion, cette mise à jour témoigne de la volonté de Garmin de rester à la pointe de l'innovation dans le domaine des technologies portables. En corrigeant des bugs critiques et en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, Garmin assure à ses utilisateurs une expérience encore plus fiable et performante, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché des montres intelligentes.