La Xiaomi Watch 2 : révolution ou simple déclinaison du modèle Pro ?

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur la Xiaomi Watch 2, un modèle qui offre des performances solides à un prix abordable, mais omet certaines fonctionnalités clés de son aînée, la Watch 2 Pro. Analyse détaillée.

Un design épuré et une construction légère

La Xiaomi Watch 2 se distingue par son boîtier en aluminium de seulement 36,8 grammes, un choix qui la rend plus légère que la version Pro en acier inoxydable. Si cette montre conserve l'écran AMOLED de 1,43 pouce de haute résolution, elle fait l'impasse sur la couronne rotative, se contentant de deux boutons latéraux. Disponible en noir ou argent, cette montre est dotée d'un design simple et fonctionnel qui plaira à ceux recherchant la discrétion.

Boîtier en aluminium léger

Deux coloris : noir et argent

Deux boutons pour la navigation, absence de couronne rotative

Performances et système d'exploitation

La montre embarque le chipset Snapdragon W5+ Gen 1 et fonctionne sous Wear OS 3.5. Bien que cette version du système d'exploitation soit légèrement datée, elle offre une compatibilité étendue avec les applications Google telles que Maps, YouTube et Pay. La question de la mise à jour vers Wear OS 4 reste en suspens, mais le potentiel de mise à niveau est bien présent grâce à la compatibilité du chipset.

Chipset Snapdragon W5+ Gen 1

Expérience complète avec Google Assistant

Potentiel de mise à jour vers Wear OS 4

Capacités de suivi de la santé et de la condition physique

Malgré l'absence de capteur d'impédance bioélectrique, la Xiaomi Watch 2 propose un suivi complet de votre condition physique et de votre santé. Elle supporte plus de 150 modes sportifs et offre un suivi GPS précis grâce à la technologie dual-band L1 + L5. La montre est également résistante à l'eau jusqu'à 5 ATM, ce qui la rend adaptée à la natation.

Plus de 150 modes sportifs

Suivi GPS précis avec dual-band L1 + L5

Résistance à l'eau 5 ATM

Autonomie et options de recharge

La Xiaomi Watch 2 est équipée d'une batterie de 495 mAh, offrant jusqu'à 65 heures d'autonomie selon le fabricant, bien que l'usage réel tende à réduire cette durée à environ 30 heures avec un suivi actif. Le rechargement se fait via un dock propriétaire, moins pratique que les solutions sans fil concurrentes.

Batterie de 495 mAh offrant une autonomie de base de 65 heures

Recharge via un dock propriétaire avec alignement manuel

Conclusion : un choix judicieux pour les minimalistes

La Xiaomi Watch 2 se présente comme une option viable pour ceux qui cherchent une montre connectée efficace et discrète. Elle offre la plupart des fonctionnalités essentielles pour une montre connectée à un prix raisonnable, bien qu'elle renonce à certaines technologies comme le capteur d'impédance bioélectrique et l'eSIM. Pour ceux qui privilégient la simplicité et l'efficacité, la Xiaomi Watch 2 pourrait bien être la montre idéale.