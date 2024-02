Découvrez la Rolex GMT-Master II: Un bijou d’innovation à la Cconquête des poignets

Le monde horloger est en ébullition devant le retour flamboyant de la Rolex GMT-Master II en version Rolesor et or jaune. Un mariage réussi entre luxe, design contemporain et fonctionnalité qui s'impose comme une référence indémodable.

L'Héritage Renouvelé de la GMT-Master II

La GMT-Master II, icône intemporelle de chez Rolex, fait peau neuve cette année avec un modèle qui allie le caractère robuste d'une montre de plongée noire, l'élégance sportive d'un garde-temps bicolore et l'exclusivité d'une lunette GMT-Master à deux couleurs. Cette nouvelle référence 126713GRNR en acier et or – ou Rolesor, comme Rolex affectionne à l'appeler – promet d'être un classique moderne.

Réintroduction de l'or jaune dans la collection GMT-Master depuis 2018

Cadran noir brillant avec indices appliqués en or jaune 18 carats

Mouvement Calibre 3258 offrant une réserve de marche de 70 heures

Innovations Techniques et Esthétiques

Au-delà du design, c'est une prouesse technique que propose Rolex avec son nouveau modèle. Le véritable atout réside dans l'utilisation innovante d'une céramique grise pour la lunette, qui ajoute une touche subtilement moderne tout en conservant les fonctionnalités appréciées des aficionados.

Mécanisme de lunette à cliquet bidirectionnel avec mécanisme à billes

Lunette en or jaune 18 carats avec insert Cerachrom bicolore hautement poli

Le boîtier mesure 40mm de largeur pour une épaisseur de 11,9mm, équilibrant parfaitement présence au poignet et confort. Quant à la résistance à l'eau, elle est assurée jusqu'à 100 mètres, grâce notamment au fond du boîtier solide, à la couronne Triplock et au cristal saphir.

Réception Enthusiaste et Positionnement Prix

Lorsque le rideau s'est levé au salon Watches and Wonders 2023, bien que les projecteurs aient été braqués sur des modèles comme le Yachtmaster en titane RLX ou les Daytonas avec fond transparent en platine, les nouveaux GMT-Masters ont su attirer les regards par leur familiarité rassurante. Ils incarnent ce que beaucoup d'autres marques aspirent à atteindre : une identité forte où chaque combinaison semble cohérente et naturelle.