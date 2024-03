Rolex atteint un record de vente de 10 milliards de francs suisses pour la première fois

Une année historique pour Rolex, qui franchit le cap des 10 milliards de francs suisses de ventes, consolidant ainsi sa position de leader dans l'industrie horlogère grâce à une demande toujours croissante de la part d'une clientèle aisée.

Un jalon historique pour Rolex

Le rapport publié par Morgan Stanley mercredi révèle que Rolex a enregistré des ventes record de 10,1 milliards de francs suisses (environ 11,5 milliards d'euros) en 2023, marquant la première fois que la marque suisse atteint un tel chiffre. Cette performance historique est le résultat d'une croissance de plus de 30 % de sa part de marché dans le secteur de la vente au détail, propulsée par une demande soutenue de la part de clients fortunés. Les analystes de la banque et de la société suisse LuxeConsult décrivent la part de marché actuelle de Rolex comme « sans précédent », avec une augmentation de 11 % par rapport à 2022.

Rolex domine l'industrie horlogère

Avec la production de 1,24 million de montres l'an dernier, incluant des modèles phares tels que la Daytona, la Submariner et la Datejust, Rolex a réalisé des ventes supérieures à celles de Cartier, Audemars Piguet, Omega, Richard Mille et Patek Philippe réunis. « Aucune autre marque de luxe ne peut revendiquer une position aussi dominante dans son secteur », affirment les analystes dirigés par Edouard Aubin de Morgan Stanley et Olivier Müller de LuxeConsult.

Les concurrents dans la course

Cartier, de plus en plus en vogue, se classe deuxième dans le top cinq des fabricants de montres de 2023, avec des ventes de 3,1 milliards de CHF (environ 3,5 milliards d'euros). Omega suit en troisième position avec un total de 2,6 milliards de CHF (environ 2,9 milliards d'euros), tandis qu'Audemars Piguet et Patek Philippe occupent respectivement la quatrième et cinquième place avec 2,4 milliards de CHF (environ 2,7 milliards d'euros) et 2,1 milliards de CHF (environ 2,3 milliards d'euros). Les modèles populaires de Cartier incluent la Tank et la Santos De Cartier, tandis que les Seamaster et Speedmaster d'Omega continuent de séduire les célébrités sur et hors du tapis rouge.

Vacheron Constantin rejoint le club du milliard

Pour la première fois en 2023, Vacheron Constantin a également franchi le cap du milliard de francs suisses de ventes, sous la direction du PDG Louis Ferla, très apprécié par la direction de Richemont. Avec un chiffre d'affaires de 1,097 milliard de CHF et une augmentation de 18 %, Vacheron Constantin, l'un des plus anciens horlogers au monde, est reconnu tant pour sa simplicité que pour son souci du détail extraordinaire. Son récent lancement dans la collection Les Cabinotiers en est un exemple parmi d'autres de ses offres uniques. La marque gagne également en popularité sur le marché secondaire, ses modèles néo-vintage étant de plus en plus recherchés par les collectionneurs.

Rolex, une couronne incontestée

Malgré la concurrence et l'évolution du marché, Rolex démontre une fois de plus que la Couronne reste suprême. Avec un record de ventes qui solidifie sa position de leader, Rolex continue de définir les standards d'excellence dans l'industrie horlogère, prouvant que son héritage et son innovation vont de pair pour répondre aux attentes des clients les plus exigeants.