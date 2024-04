Vente historique : une Rolex Split-Seconds extrêmement rare atteint un sommet de 2,92 millions d’euros à Monaco !

Découvrez comment une montre fabriquée en 1942 est devenue le joyau des enchères horlogères et pourquoi les collectionneurs du monde entier sont prêts à débourser des fortunes pour posséder un morceau d'histoire de Rolex.

Une enchère record à Monaco

Lors d'une vente organisée par Monaco Legend Group, un nouveau chapitre de l'histoire des montres de collection s'est écrit. Vendue pour l'incroyable somme de 2,92 millions d'euros, la Rolex Split-Seconds référence 4113 a créé une onde de choc dans l'univers des enchères. Ce chronographe, conçu en 1942 et destiné initialement à des aviateurs de légende et à des équipes de course triées sur le volet, s'est transformé en trésor horloger des temps modernes.

Montant record de la vente équivalent à 3,5 millions de dollars.

Un des douze modèles fabriqués pendant la Seconde Guerre mondiale.

Une pièce historique initialement offerte à des pilotes d'exception et des équipes de course d'élite, notamment en Italie.

La rareté et l'histoire d'une légende

La Rolex Split-Seconds est une pièce d'une exceptionnelle rareté. Sur les douze fabriquées, seules neuf sont connues à ce jour, ce qui en fait un objet de convoitise pour bien des collectionneurs. Ces garde-temps sont non seulement rares mais aussi généralement conservés dans un état proche de la perfection, propulsant leur cote sur le marché à des niveaux stratosphériques. La référence 4113 ne fut jamais disponible à la vente, son caractère exclusif renforce son charme et donc son prix final aux enchères.

Neuf exemplaires connus sur douze produits.

Un précédent record de vente à 2,6 millions de dollars réalisé en 2016.

Un statut inédit de cadeau d'exception, jamais commercialisé.

Conception technique et esthétisme d'exception

Le boîtier imposant de 44mm en acier offre à la Rolex Ref. 4113 une présence au poignet sans égale parmi les collections de la marque. Elle est animée par un mouvement chronographe calibre 55 VBR avec complication rattrapante, permettant d'enregistrer des temps intermédiaires simultanément – une prouesse technique pour l'époque. La montre possède également une échelle télémétrique, et reste à ce jour, le seul chronographe à fonction rattrapante produit par Rolex, ce qui en fait un objet de collection inestimable.

Un des plus grands boîtiers des montres Rolex.

Mouvement chronographe avec complication rattrapante pour la précision des mesures.

Echelle télémétrique pour les mesures de distance.

Provenance et pedigree d'une montre d'exception

La Split-Seconds vendue provient de la collection de Auro Montanari, reconnu dans le milieu horloger sous le pseudonyme de John Goldberger. Expert et auteur renommé, ses écrits font référence, notamment l'ouvrage « 100 Superlative Rolex Watches » où la Ref. 4113 occupe une place de choix sur la couverture. Un détail piquant qui a su ajouter de la valeur à la montre, le couteau à fromage utilisé par Montanari pour l'ouverture de cette pièce lors d'une vidéo fameuse de 2013, accompagnait la montre lors de la vente. Cette anecdote souligne le caractère unique et le pedigree de la montre qui devient ainsi la cinquième Rolex la plus onéreuse jamais adjugée en salle des ventes.