Apple Watch ou Whoop 4.0 : quelles sont les véritables différences ?

Choisir entre l'Apple Watch et le Whoop 4.0 est une tâche ardue. L'un est un concentré de technologie pour la santé et le fitness, tandis que l'autre se concentre sur la récupération et le suivi de la santé globale. Nous avons examiné en profondeur les deux appareils, et voici ce que nous avons découvert pour vous aider à faire le bon choix.

Comparaison des prix

L'Apple Watch Series 9 et le Whoop 4.0 représentent tous deux un investissement significatif. L'Apple Watch commence à environ 399 €, tandis que Whoop propose des abonnements de 12 ou 24 mois, à 239 € pour un an et 399 € pour deux ans, incluant le dispositif et l'accès à l'application.

Design et confort

Le design de ces deux dispositifs diffère radicalement. L'Apple Watch se distingue par son look carré et ses matériaux de qualité, offrant une large gamme de bracelets. Le Whoop 4.0, sans écran, mise sur la discrétion et le confort, avec un large choix de couleurs pour son bracelet en maille attrayant.

Fonctionnalités de smartwatch

L'Apple Watch est incontestablement supérieure en termes de fonctionnalités de smartwatch, offrant notifications, contrôle de la musique, Apple Pay, et bien plus encore, à condition d'avoir un iPhone. Le Whoop, bien qu'il fonctionne avec iOS et Android, n'offre aucune fonctionnalité de smartwatch.

Suivi des activités et de la forme physique

L'Apple Watch excelle dans le suivi des activités physiques et sportives, offrant une intégration étroite avec la plateforme Fitness+ d'Apple et une précision fiable des données de santé. Le Whoop, axé sur le suivi du sommeil, de l'intensité des entraînements et de la récupération, offre une approche différente, plus centrée sur la santé et la récupération qu'à la mesure des performances sportives.

Comparaison du suivi de la santé

Tant l'Apple Watch que le Whoop 4.0 offrent des fonctionnalités avancées de suivi de la santé. L'Apple Watch intègre des capteurs pour l'ECG, le suivi de la température pour la santé menstruelle, et bien plus encore. Le Whoop se concentre sur le suivi du sommeil, la récupération, et inclut un journal pour enregistrer les habitudes de vie influençant la qualité du sommeil et la récupération.

Autonomie de la batterie

Le Whoop 4.0 offre jusqu'à 5 jours d'autonomie, tandis que l'Apple Watch doit être chargée plus fréquemment, avec une autonomie promise de 18 heures. Le choix peut dépendre de l'importance de l'autonomie pour l'utilisateur.

En conclusion, le choix entre l'Apple Watch et le Whoop 4.0 dépend de vos priorités : si vous cherchez un dispositif axé sur le fitness avec des fonctionnalités de smartwatch, l'Apple Watch est pour vous. Si vous êtes plus intéressé par le suivi de la récupération et de la santé globale, le Whoop pourrait être le meilleur choix.