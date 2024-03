Breitling Aerospace B70 Orbiter : une édition spéciale avec un morceau du ballon original

Célébration du 140e anniversaire de Breitling et du 25e anniversaire d'un tour du monde en haute altitude.

Introduction à l'Aerospace B70 Orbiter

Pour son 140e anniversaire, Breitling lance une édition quelque peu inattendue au sein de la famille Aerospace, déjà reconnue pour son éclectisme et sa multifonctionnalité. Le nouveau modèle, nommé Aerospace B70 Orbiter, célèbre également le 25e anniversaire du premier vol en ballon sans escale autour du monde, qui a atterri en Égypte le 21 mars 1999. Arborant un cadran orange rappelant la peinture de la capsule Orbiter 3, cette montre intègre un morceau du ballon original dans le fond du boîtier de chaque pièce.

Caractéristiques et design

Suivant la génération actuelle de l'Aerospace EVO, l'édition Aerospace B70 Orbiter présente un boîtier en titane de 43mm, disponible avec un bracelet en titane assorti ou un bracelet en caoutchouc. Elle se distingue par son épaisseur de 12.95mm, légèrement supérieure à celle de la génération E79363 standard, probablement en raison du morceau de ballon inclus dans le fond du boîtier en saphir.

L'Aerospace B70 Orbiter propose un agencement ani-digi et inclut de multiples fonctionnalités, allant de la date et un second fuseau horaire à un chronographe flyback, un minuteur et une alarme. Ces fonctions sont accessibles via deux affichages LCD négatifs intégrés dans le cadran orange vif, qui arbore également le logo de la mission Orbiter 3.

Le mouvement et les fonctionnalités

Les capacités multifonctionnelles de cette Aerospace proviennent du mouvement SuperQuartz à haute précision thermocompensé Breitling B70, une nouveauté dans la ligne Aerospace. Avec sa certification COSC, le B70 est similaire au B79, à l'exception de quelques différences comme l'omission potentielle d'un rétroéclairage et la capacité à exécuter le chronographe jusqu'à presque 100 heures. De plus, le B70 introduit deux poussoirs latéraux pour contrôler ses nombreuses fonctions, marquant une évolution significative par rapport aux modèles Aerospace précédents.

Prix et disponibilité

La production de l'Aerospace B70 Orbiter n'est pas numérotée ou limitée au-delà de la disponibilité des morceaux du ballon Orbiter 3 utilisés dans le fond du boîtier. Les intéressés peuvent s'attendre à un prix de détail de 4 400 € sur le bracelet en caoutchouc et 4 600 € sur le bracelet en titane.

Notre avis

En tant qu'amateurs de montres ana-digi et de la gamme Aerospace, nous trouvons que l'édition spéciale avec son cadran orange et son fond de boîtier unique est particulièrement séduisante. C'est un bel hommage à la mission Orbiter 3 et un ajout digne de célébration pour le 140e anniversaire de Breitling. Avec sa conception en titane et son mouvement SuperQuartz avancé, l'Aerospace B70 Orbiter est un véritable outil moderne pour les aventuriers du quotidien.