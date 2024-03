Xiaomi tourne la page pour plusieurs de ses montres connectées

Après de bonnes nouvelles ce matin, Xiaomi a annoncé l'arrêt du support pour plusieurs générations de ses bracelets connectés Mi Smart Band. Cette décision marque la fin des mises à jour et du support technique pour ces dispositifs, incitant les utilisateurs à se tourner vers des modèles plus récents.

Liste des dispositifs affectés

Selon le Centre de Sécurité de Xiaomi, la liste des wearables qui ne bénéficieront plus de support ni de mises à jour de sécurité ou de fonctionnalités s'est allongée. Cela inclut potentiellement des risques pour la sécurité et la vie privée des utilisateurs en cas de failles non corrigées.

Parmi les modèles concernés figurent le Xiaomi Smart Band 6, les Mi Band 5 NFC, Mi Band, Mi Band NFC, Mi Band 4C, Mi Band 3, Mi Band 3i, Mi Band 2 et le Mi Band 1.

Les montres Xiaomi Watch, Xiaomi Watch Color, Xiaomi Watch Color Sport et Xiaomi Watch Revolve Action sont également touchées par cette mesure. Heureusement, aucun de ces modèles n'a été commercialisé sur le marché global de manière officielle.

Impact sur les utilisateurs

Cette décision de Xiaomi de ne plus fournir de support pour ces dispositifs soulève des questions concernant la durabilité et la vie utile des produits technologiques. Les utilisateurs sont invités à renouveler leurs dispositifs pour continuer à bénéficier de fonctionnalités à jour et d'un support sécuritaire.

Vers une nouvelle génération de wearables

Xiaomi encourage ses utilisateurs à opter pour des générations plus récentes de bracelets et montres connectées, promettant des améliorations tant au niveau des fonctionnalités que de la sécurité. Cela reflète la volonté de l'entreprise de se concentrer sur le développement et le support de produits plus actuels et performants.

La décision de Xiaomi de cesser le support pour plusieurs de ses dispositifs wearables marque une étape importante dans l'évolution de sa gamme de produits. Bien que cela puisse décevoir certains utilisateurs fidèles, cela ouvre également la voie à de nouvelles innovations et à une meilleure expérience utilisateur dans le futur.