Le Xiaomi Watch S3 dévoile une caractéristique révolutionnaire à ne pas manquer !

Reprenant une idée nostalgique des anciens téléphones Nokia, Xiaomi apporte une innovation majeure avec son nouveau smartwatch, le Xiaomi Watch S3, présenté au Mobile World Congress (MWC) 2024. Une caractéristique inédite qui va changer la façon dont vous voyez les montres connectées !

Un design modulable pour une personnalisation ultime

Le Xiaomi Watch S3 introduit un concept novateur : la possibilité de changer le bezel (cadre) de l'écran pour transformer l'apparence de la montre. Cette fonctionnalité permet une personnalisation à l'infini avec des options de couleur telles que Jaune Chrome, Arc-en-ciel, Céramique bicolore et Bleu Océan. Couplé à des bracelets en noir ou blanc cassé, le look de votre montre peut être renouvelé en quelques gestes simples. Choisissez entre un boîtier en aluminium noir ou argenté à l'achat pour encore plus de personnalisation.

HyperOS : Une avancée technologique

Contrairement à son prédécesseur qui fonctionnait sous Wear OS de Google, le Xiaomi Watch S3 est animé par le nouveau système d'exploitation HyperOS de Xiaomi. Lancé en 2023, HyperOS remplace l'ancien MIUI avec une base développée à partir du système Vela de Xiaomi et Linux, tout en cachant Android en dessous. Prévu pour s'étendre à d'autres appareils de l'écosystème Xiaomi, y compris les smartphones et même les voitures, HyperOS promet une expérience utilisateur enrichie et intégrée.

Contrôle gestuel et autonomie remarquable

HyperOS introduit une nouvelle façon d'interagir avec votre montre, via des gestes simples comme un mouvement ou une rotation du poignet pour réaliser différentes actions telles que répondre ou rejeter des appels, prendre des photos ou consulter la météo. Avec une batterie de 486 mAh, Xiaomi promet jusqu'à 15 jours d'autonomie sur une seule charge, définissant de nouveaux standards pour les smartwatches.

Caractéristiques techniques du Xiaomi Watch S3

Doté d'un écran AMOLED de 1,43 pouces offrant une résolution de 466 x 466 pixels et une taille de boîtier de 47 mm, le Xiaomi Watch S3 est également résistant à l'eau jusqu'à 5 ATM. Il intègre un capteur de fréquence cardiaque, un moniteur d'oxygène sanguin, un suivi du sommeil, 150 modes sportifs et le GPS. Compatible avec les appareils Android et iOS, il prend en charge les appels Bluetooth.

Le Xiaomi Watch S3 face à la concurrence

Après le succès du Xiaomi Watch 2 Pro et son excellente combinaison de logiciel et de performance, le Xiaomi Watch S3 avec HyperOS est confronté à un défi de taille. Sans annonce de prix pour l'instant, il reste à voir comment ce nouveau modèle se positionnera dans la gamme Xiaomi face à une concurrence de montres connectées toujours plus innovantes.