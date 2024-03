Un anneau intelligent Apple ? Voici pourquoi je le veux dès maintenant !

Oubliez l'Apple Vision Pro. Ce que beaucoup d'utilisateurs désirent vraiment, c'est un anneau intelligent Apple. Découvrez un nouveau concept qui donne un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler cette première génération de wearable.

Une innovation attendue

Les rumeurs sur la possibilité qu'Apple lance un anneau intelligent, en concurrence avec l'Oura Ring et le très attendu Samsung Galaxy Ring, ont fleuri ces dernières années. Un tel dispositif, s'il voyait le jour, serait susceptible de suivre divers indicateurs de santé pour aider les utilisateurs à comprendre leurs schémas de sommeil, niveaux d'activité et santé globale, agissant comme une Apple Watch pour votre doigt.

Un concept prometteur

Le designer Jonas Daehnert a imaginé un concept novateur pour un Apple Ring, partageant une série d'images sur Inside-sim.de et X (anciennement Twitter). Ce concept, s'appuyant sur des brevets d'Apple connus, suggère qu'Apple pourrait travailler sur un produit similaire.

Le design présente un anneau en métal doté de nombreux capteurs orientés santé, y compris un accéléromètre, et arbore un écran OLED intégré qui devient invisible lorsqu'il n'est pas utilisé. L'utilisateur peut vérifier la météo, surveiller son rythme cardiaque, les niveaux d'oxygène dans le sang et plus encore, grâce aux boutons capacitifs de l'anneau.

Un marché potentiel

En tant qu'utilisateur de longue date de l'Apple Watch, actuellement avec une Apple Watch Ultra 2, et ayant eu l'occasion d'essayer l'Oura Ring, je suis impressionné. Bien qu'il ne puisse remplacer totalement l'Apple Watch, il coche de nombreuses cases en matière de suivi de la santé. Je peux tout à fait envisager un marché pour un éventuel anneau intelligent Apple.

Avantages d'un anneau par rapport à une montre

Les anneaux, plus petits et plus légers que les montres et ne nécessitant pas de bracelet, pourraient bénéficier à de nombreuses personnes. De plus, en tant que produit Apple, il aurait sans aucun doute un design élégant qui serait du plus bel effet sur la main.

Des perspectives incertaines

Je ne suis pas entièrement convaincu qu'Apple lancera un produit qui pourrait concurrencer les ventes de l'Apple Watch. Pendant longtemps, j'ai attendu un produit similaire au Fire TV Stick d'Amazon de la part d'Apple pour enrichir son offre de divertissement. Cependant, Apple s'est jusqu'à présent limité à l'Apple TV pour cette fonction, et il pourrait adopter une stratégie similaire avec l'Apple Watch.

Néanmoins, il est toujours agréable de rêver et de regarder des concepts similaires à celui présenté ici.