Les nouvelles montres de la Série Classique de Seiko : un vrai must-have

Seiko dévoile 5 nouvelles montres dans sa Série Classique, un hommage à l'élégance intemporelle du design japonais.

Un design inspiré par l'esthétique japonaise

Seiko, marque emblématique dans l'univers des montres masculines au design intemporel, s'apprête en juin 2024 à révéler son dernier chef-d'œuvre : la Série Classique. Inspirée des nuances gracieuses de l'esthétique japonaise, cette série rend hommage à la douceur du design, se démarquant par ses contours arrondis et ses teintes douces, en contraste avec la série Sharp Edged de Seiko.

La Série Classique : montres à trois aiguilles

Les modèles SPB463, SPB465, et SPB467 incarnent l'équilibre parfait entre forme et fonctionnalité, arborant un boîtier de 40,2 mm de diamètre et un profil élancé de 13 mm. Le boîtier en acier inoxydable poli, avec ses cornes brossées et sa lunette surélevée, offre une élégance discrète. Un bracelet équipé d'une boucle papillon à bouton-poussoir complète ces montres, alliant esthétique soignée et confort optimal.

Un cristal saphir bombé et un fond de boîtier en forme de bol ajoutent profondeur et sophistication, rendant ces montres idéales pour les événements formels ou les réunions d'affaires. Le cadran, avec son anneau des minutes extérieur et sa fine aiguille des secondes centrale, allie clarté et grâce.

Spécifications techniques

Dotées du mouvement automatique 6R55, ces nouvelles pièces de la Presage Classic offrent une réserve de marche impressionnante de 72 heures à une fréquence de 21 600 vibrations/heure, visible à travers le fond transparent. Les modèles SPB463 (« Shiro-Iro »), SPB465 (« Araigaki ») et SPB467 (« Sensaicha ») se distinguent par leurs cadrans aux couleurs uniques, ornés d'aiguilles et d'index courbés.

La Série Classique : modèles avec cœur ouvert

Pour les amateurs d'horlogerie, les modèles SPB469 et SPB471 offrent une vue fascinante sur le mouvement à travers un design de cadrans inspirés par le fil de soie brute. Équipés du calibre 6R5J, ces montres assurent une réserve de marche de 73 heures, avec des éléments distinctifs comme les sous-cadrans récessifs et l'ouverture sur le mouvement.

Disponibilité et prix

Les amateurs de montres élégantes à cadran raffiné trouveront dans la gamme Seiko Presage un choix distingué à partir de 1 000 €. Les modèles à trois aiguilles sont proposés à 1 125 €, disponibles chez les revendeurs Seiko agréés à partir de juin 2024.

Cette nouvelle série promet de compléter à merveille toute garde-robe par son élégance et sa polyvalence, affirmant une fois de plus le savoir-faire inégalé de Seiko dans la création de montres d'exception.