Découverte des Grand Seiko Evolution 9 ‘White Birch’ SLGW002 et SLGW003

Les amateurs de montres manuelles et de designs raffinés seront ravis par les nouveautés 2024 de Grand Seiko, notamment avec le lancement du nouveau mouvement mécanique dans la collection Evolution 9.

Un héritage riche réinventé

Grand Seiko renoue avec ses racines des années 1960 en introduisant un mouvement à remontage manuel haute fréquence, une première depuis des décennies. Le calibre 9SA4, dévoilant un design sophistiqué visible à travers le fond en verre saphir, célèbre cette tradition avec une finesse et une esthétique améliorées.

Innovation et élégance dans le mouvement 9SA4

Conception améliorée : Grand Seiko introduit 40% de nouveautés dans ce calibre, enrichissant ainsi la montre d'une expérience visuelle et tactile raffinée.

Inspiration naturelle : Le système de remontage évoque la tête d'un oiseau local, le bergeronnette, illustrant l'attachement de la marque aux éléments naturels.

Haute performance : Avec une fréquence de 5Hz et une réserve de marche de 80 heures, le 9SA4 combine précision chronométrique et autonomie remarquable.

Design et caractéristiques des modèles SLGW002 et SLGW003

Les deux montres, bien qu'ancrées dans l'histoire de Grand Seiko, affichent un style propre à la collection Evolution 9.

Dimensions et résistance : Boîtiers de 38,6mm de largeur et 9,95mm d'épaisseur, résistants à l'eau jusqu'à 30 mètres, ces modèles marient élégance et praticité quotidienne.

Esthétique 'White Birch' : Les cadrans arborent une texture rappelant l'écorce du bouleau blanc, offrant un fond élégant pour les aiguilles et les index.

Choix de matériaux et prix

Le modèle en titane durci SLGW003 et la version limitée à 80 pièces SLGW002 en or rose 18k illustrent le savoir-faire exceptionnel de Grand Seiko en matière de choix de matériaux et de finition.

Titane durci : Offre un éclat et une durabilité supérieurs, faisant du SLGW003 le modèle de prédilection pour ceux qui recherchent qualité et résistance.

Prix : Le SLGW003 en titane est proposé à 10 700 USD tandis que le modèle limité en or rose SLGW002 est disponible à 45 000 USD.

Une fusion de tradition et de modernité

Les Grand Seiko Evolution 9 ‘White Birch' SLGW002 et SLGW003 sont plus que de simples montres ; elles représentent un hommage au patrimoine de Grand Seiko tout en poussant les limites de l'innovation technique et esthétique. Ces pièces, mélangeant tradition et modernité, sont destinées à séduire les connaisseurs recherchant à la fois performance et élégance intemporelle.