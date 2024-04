La tendance montante de 2024 : les cadrans vert pâle, de Grand Seiko à Parmigiani

Alors que les cadrans verts ont déjà marqué les tendances des années précédentes, la nuance de 2024 est indéniablement le vert pâle. De Grand Seiko à Parmigiani, découvrons comment cette couleur subtile redéfinit le luxe dans l'horlogerie.

Une vague de vert pâle envahit le marché

Les cadrans verts ne sont pas nouveaux dans l'univers des montres de luxe, mais la teinte de 2024 prend une tournure plus douce et plus élégante avec le vert pâle. Cette couleur, difficile à définir précisément et variée dans ses appellations — sauge, céleri, eucalyptus, ou celeste en Italie —, séduit par sa beauté discrète et son élégance naturelle. Des marques prestigieuses comme Audemars Piguet, Blancpain, Vacheron Constantin, Cartier, et Omega, pour n'en nommer que quelques-unes, ont intégré le vert dans leurs collections permanentes, affirmant ainsi la pérennité de cette tendance.

Les modèles phares en vert pâle de 2024

Plusieurs modèles ont particulièrement retenu notre attention cette année, chacun illustrant à sa manière l'attrait croissant pour cette couleur subtile.

Parmigiani Toric Sage Green Platinum Petite Seconde

Cette montre, un chef-d'œuvre de Parmigiani Fleurier présenté à Watches & Wonders, incarne le luxe sous-estimé. Avec son boîtier en platine et son cadran vert sauge, elle est propulsée par le calibre PF789 entièrement en or rose 18 carats, orné de gravures Côtes de Fleurier et d'anglages. Vendue à 55 900 $, elle représente l'excellence horlogère avec une touche de distinction moderne.

Frank Muller CX 38 Singapore Edition

Frank Muller a habillé ses Master Jumpers dans diverses finitions, mais la version vert sauge, avec son cadran Clous de Paris et son vernis Zapon, brille par son élégance traditionnelle. Le boîtier Curvex en platine et son mouvement à remontage manuel ajoutent à son exclusivité. Avec 371 composants décorés à la main, cette montre est un exemple éloquent de l'artisanat horloger de haute précision.

Grand Seiko SLGH021 Limited Edition

Cette édition limitée de Grand Seiko avec son acier ultra-brillant et son cadran inspiré par la vallée Genbi en préfecture d'Iwate, mélange subtilement des reflets d'argent et de vert pâle. Le mouvement automatique 9SA5 à haute fréquence assure une réserve de marche de 80 heures, faisant de cette montre un symbole de luxe quotidien à 10 400 $.

Ressence Type 3 Eucalyptus

Ressence a peut-être lancé la tendance avec ce modèle de 2023. Sa technologie brevetée ROCS 3.5 et son boîtier en titane de grade 5, rempli d'huile pour une clarté visuelle optimale, offrent une lecture du temps dynamique et intuitive. À 38 200 CHF, cette montre est aussi une œuvre d'art mécanique.

Perspectives sur la tendance du vert pâle

Le vert pâle est plus qu'une simple couleur tendance ; il symbolise une approche subtile et sophistiquée du luxe. Les horlogers exploitent cette teinte pour offrir des pièces qui se distinguent sans ostentation, séduisant un public à la recherche d'originalité discrète. Cette tendance, nous l'espérons, ne fait que commencer, promettant de nouvelles créations fascinantes dans les années à venir.

En conclusion, le vert pâle n'est pas seulement une mode passagère, mais un nouveau classique dans le monde de l'horlogerie de luxe,

prouvant que les couleurs douces peuvent aussi avoir un impact fort sur le style et la perception.