Grand Seiko révèle la SLGH021 ‘Genbi Valley’ : un hommage à la vallée éponyme

Découvrez la dernière merveille de Grand Seiko, inspirée par la beauté naturelle de la vallée Genbi dans la préfecture d'Iwate, au Japon.

Inspiration naturelle et design raffiné

La vallée Genbi, avec ses paysages pittoresques, a servi d'inspiration pour le dernier chef-d'œuvre de Grand Seiko, la SLGH021 ‘Genbi Valley'. Cette montre est un ajout éblouissant à la collection Evolution 9, lancée en 2020. Le cadran texturé vert menthe, le boîtier de 40mm et le bracelet en acier « Ever-brilliant » — un alliage exclusif à Grand Seiko connu pour sa grande résistance à la corrosion et son éclat blanc — illustrent l'engagement de la marque envers l'excellence esthétique et technique.

Cadran texturé inspiré par la nature luxuriante de la vallée Genbi

Boîtier et bracelet en acier « Ever-brilliant », exclusivité de Grand Seiko

Precision et performance horlogère

Au cœur de la SLGH021 bat le mouvement automatique Calibre 9SA5, avec 47 rubis, offrant une précision impressionnante de +5/-3 secondes par jour et une réserve de marche de 80 heures. Cette montre n'est pas seulement un accessoire de luxe; elle est également conçue pour être fonctionnelle au quotidien avec une résistance à l'eau de 100 mètres, bien qu'elle soit davantage destinée à accompagner un costume sur mesure qu'un maillot de bain.

Mouvement haute fréquence Calibre 9SA5

Excellente réserve de marche et précision chronométrique

Un modèle limité et recherché

Limitée à seulement 700 exemplaires et proposée à £9750, la ‘Genbi Valley' est un véritable objet de collection qui captivera tant les amateurs d'horlogerie fine que les passionnés de la nature japonaise.

Édition limitée renforçant son exclusivité

Prix justifié par sa qualité de fabrication et son design unique

Autres innovations marquantes de Grand Seiko

L'année marque également d'importantes avancées pour le mouvement Spring Drive de Grand Seiko, célébrant ses 20 ans de production continue. Parmi les nouveautés, le Chronographe GMT Spring Drive en titane SBGC275 se distingue avec son cadran rouge inspiré par le reflet du soleil sur la chaîne montagneuse Hotaka, offert à £12,000. Ce modèle présente une résistance à l'eau de 200 mètres et une précision de +/- 0,5 secondes par jour, visible à travers un fond en saphir orné d'un lion en or 18 carats, symbole de Grand Seiko.

SBGC275 avec mouvement Spring Drive pour une précision inégalée

Édition limitée Kodo Constant-force Tourbillon, représentant le summum de l'artisanat de Grand Seiko

En somme, la SLGH021 ‘Genbi Valley' est plus qu'une montre : c'est une expression du respect profond de Grand Seiko pour son environnement naturel et son héritage horloger, une fusion parfaite de l'art et de la technologie. Avec ses autres lancements à Watches and Wonders, Grand Seiko continue de définir les standards de l'horlogerie de luxe.