Apple Watch Ultra 2 vs Apple Watch Ultra : une mise à jour qui en vaut la peine ?

Examinons de plus près si le passage de l'Apple Watch Ultra à l'Apple Watch Ultra 2 justifie l'investissement supplémentaire.

Comparaison des spécifications

La ligne Apple Watch est au sommet de la hiérarchie des montres intelligentes, avec l'introduction de l'Apple Watch Ultra en 2022, suivie de l'Apple Watch Ultra 2 en 2023. Cette dernière représente une mise à jour incrémentielle plutôt qu'un bond en avant, mais elle est dotée du plus grand et du plus lumineux écran Apple Watch à ce jour, ainsi que du nouveau chipset S9.

Design et affichage

Les deux modèles partagent de nombreuses caractéristiques de design, mais l'Apple Watch Ultra 2 se distingue par des fonctionnalités populaires telles que le Double Tap, également présent sur l'Apple Watch Series 9.

Hardware interne et batterie

En termes de hardware interne, l'Apple Watch Ultra 2 promet des améliorations grâce à son chipset S9, potentiellement offrant une expérience utilisateur plus fluide et réactive par rapport à son prédécesseur.

Controverse sur la technologie de détection de l'oxygène sanguin

Cependant, une version de l'Apple Watch Ultra 2 (ainsi que de l'Apple Watch Series 9) a été interdite aux États-Unis en décembre 2023 suite à un différend de brevet concernant la technologie de détection de l'oxygène sanguin. Apple vend actuellement une version de l'Apple Watch Ultra 2 sans les fonctionnalités d'oxygène sanguin, ce qui pourrait être un facteur décisif pour certains utilisateurs.

La décision de passer à l'Apple Watch Ultra 2 dépendra des améliorations spécifiques qui vous intéressent le plus et de l'importance de la fonctionnalité de détection de l'oxygène sanguin pour vous. Si cette technologie est cruciale pour vous, il pourrait être judicieux d'attendre et de voir si Apple parvient à un accord permettant de proposer cette technologie aux États-Unis à nouveau.