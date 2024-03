Découvrez si la nouvelle Apple Watch Series 9 est étanche

Dans un univers où la technologie et le style se rencontrent, l'Apple Watch Series 9, sortie en septembre 2023, marque une nouvelle ère pour les amateurs de smartwatches. Avec ses caractéristiques impressionnantes et ses améliorations notables par rapport à ses prédécesseurs, la question de sa résistance à l'eau est sur toutes les lèvres. Est-elle vraiment étanche ? Voici ce que vous devez savoir.



Qu'en est-il de l'étanchéité de l'Apple Watch Series 9 ?

L'Apple Watch Series 9, tout comme les générations précédentes, n'est pas totalement étanche, mais résistante à l'eau jusqu'à 50 mètres sous la norme ISO 22810:2010. En plus, elle bénéficie d'une résistance à la poussière certifiée IP6X, à l'instar des Series 7 et 8. Conçue pour résister aux activités aquatiques en eau peu profonde, telles que la natation en piscine ou en mer, elle n'est cependant pas recommandée pour les activités intenses telles que la plongée ou le ski nautique, ni pour le saut depuis des falaises ou l'utilisation dans un sauna. Il est également conseillé d'éviter de la porter sous la douche, non pas à cause de l'eau, mais pour prévenir l'exposition à des produits chimiques présents dans les savons et shampoings qui pourraient endommager ses joints d'étanchéité.

Comparaison avec l'Apple Watch Ultra 2

L'Apple Watch Ultra 2, conçue pour les amateurs d'activités extérieures à la recherche d'une montre robuste et fiable, offre une protection supérieure à celle de la Series 9. Avec une résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres, elle est adaptée à des activités subaquatiques telles que la plongée, le ski nautique, et d'autres sports nautiques à haute vitesse ou à des profondeurs supérieures. Elle peut également être portée dans un sauna, offrant ainsi une polyvalence et une durabilité accrues pour les aventuriers.

Caractéristiques clés de l'Apple Watch Series 9

La Series 9 se distingue par ses améliorations significatives par rapport à la Series 8, incluant une luminosité maximale accrue et une puce plus rapide et efficace, capable de traiter certaines requêtes Siri directement sur l'appareil. Elle s'intègre parfaitement avec d'autres appareils Apple, offrant des fonctionnalités avancées de suivi de santé et un design élégant.

– Étanchéité : Résistance à l'eau jusqu'à 50 mètres sous norme ISO 22810:2010.

– Résistance à la poussière : Certification IP6X.

– Améliorations technologiques : Puce plus rapide, meilleure luminosité et traitement Siri intégré.

En résumé

Bien que l'Apple Watch Series 9 offre de nombreuses fonctionnalités avancées et un design séduisant, sa résistance à l'eau est limitée à des activités en eau peu profonde. Pour ceux qui recherchent une montre adaptée à des activités nautiques plus intenses, l'Apple Watch Ultra 2 représente une alternative robuste et fiable. Chaque modèle a été conçu avec des objectifs spécifiques en tête, s'assurant que quel que soit votre style de vie, il y a une Apple Watch faite pour vous.