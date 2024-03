Seiko révolutionne l’horlogerie avec sa première montre Astron GPS Solaire combinant Dual-Time et chronographe

Seiko célèbre son centenaire en grande pompe avec le lancement d'une montre inédite associant la technologie Dual-Time à une fonction chronographe. Une prouesse technologique qui rend hommage à l'héritage de Kintaro Hattori, le fondateur de la marque, et ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire des montres Seiko Astron GPS Solaire.

Une innovation signée Seiko : le Calibre 5X83

Pour la première fois, Seiko marie habilement la technologie Dual-Time à une fonction chronographe au sein du nouveau mouvement, le Calibre 5X83. Cette montre en édition limitée, dotée d'accents dorés, commémore le centenaire de Seiko et l'extraordinaire héritage de Kintaro Hattori, son fondateur. Elle introduit une sophistication sans précédent dans la gamme Astron, enrichissant chaque mesure du temps d'une précision et d'une fonctionnalité accrues.

Des fonctionnalités avant-gardistes pour une précision mondiale

Cette montre est la première de la gamme Astron à présenter un sous-cadran à 12 heures, mesurant le temps écoulé par incréments de 1/20e de seconde. Un autre sous-cadran, positionné à 6 heures, affiche l'heure dans un second fuseau horaire et se transforme en compteur de 12 heures lors de l'utilisation de la fonction chronographe. Le troisième sous-cadran, à 9 heures, indique l'utilisation du chronographe, le statut de charge, le jour de la semaine et le mode en vol, témoignant de la capacité de Seiko à allier fonctionnalité et esthétique.

Design et matériaux : une célébration du centenaire

Le boîtier et le bracelet tout en noir, le cadran à motif rayon de soleil et les accents couleur or jaune évoquent la vision de la Terre la nuit vue depuis un satellite en orbite, une métaphore parfaite pour la technologie révolutionnaire de l'Astron GPS Solaire. La lunette en deux parties, combinant un segment supérieur en céramique multi-facettes à un cadre en titane couleur or jaune, crée une brillance rappelant cette vue nocturne scintillante. La céramique trouve également sa place dans les maillons centraux du bracelet et sur la pointe de la couronne, soulignant l'engagement de Seiko envers l'excellence et l'innovation matérielles.

Un hommage personnel : l'héritage de Kintaro Hattori

Le dos du boîtier, couleur or jaune, arbore fièrement le nom de Kintaro Hattori ainsi que le fameux « S » qu'il a enregistré en 1900 comme symbole de l'usine Seikosha. Juste au-dessus de cette marque, une phrase capture parfaitement la philosophie de l'entreprise, rendant ainsi hommage à l'esprit visionnaire de son fondateur.

Une édition limitée pour les collectionneurs et les amateurs d'horlogerie

Présentée dans un écrin spécial accompagné d'une sangle en silicone extra-résistant et d'une broche métallique commémorative avec le « S » de Seiko, cette montre est bien plus qu'un simple instrument de mesure du temps ; c'est un objet de collection. Disponible en juin 2024 chez des partenaires de vente au détail Seiko sélectionnés, elle sera proposée en édition limitée à 1 000 exemplaires, faisant de chaque montre une pièce d'histoire personnelle et d'excellence horlogère.