Les nouvelles montres Palatial de Jacob & Co : une fusion de luxe et d’art

Découvrez les dernières créations horlogères de Jacob & Co, alliant le raffinement des pierres dures à un design d'exception. Les nouvelles montres Palatial, avec leurs cadrans en Lapis Lazuli bleu, Malachite verte et Onyx noir, marquent un tournant dans l'histoire de la marque, réputée pour son utilisation extravagante de diamants et de pierres précieuses. Mais cette fois-ci, Jacob & Co opte pour une sophistication discrète, enrichie d'une touche artistique inégalée.

Une collection qui rend hommage à l'élégance classique

Jacob & Co, connu pour orner ses montres et bijoux de diamants étincelants et de gemmes colorées, explore également des matériaux plus sobres mais tout aussi luxueux. En témoigne le lancement récent de sa nouvelle ligne de montres Palatial, qui se distingue par l'utilisation de cadrans en pierre dure. Initialement introduite lors de BaselWorld en 2013, la collection Palatial puise son inspiration dans l'élégance et le raffinement des classiques horlogers des années 1940 et 1950. Tout en se démarquant des autres créations plus extravagantes de la marque, ces montres conservent un design soigné, désormais rehaussé par un détail ornemental des plus élégants : le cadran en pierre dure.

Des cadrans en pierre naturelle pour une touche d'unicité

Disponible en acier ou en or rose, le modèle Palatial Big Date se pare de cadrans en Lapis Lazuli bleu, Malachite verte ou Onyx noir. Ces pierres précieuses sont soigneusement sélectionnées parmi des blocs minéraux naturels, recherchant les nuances les plus intenses, les meilleures textures et l'absence de défauts. La marque souligne que ces pierres doivent être taillées avec une extrême finesse et percées avec précision pour accueillir les index et les complications.

La malachite se distingue par ses veines frappantes vertes et noires.

Le lapis-lazuli offre un contraste profond entre le bleu et des taches blanches.

L'onyx, d'un noir pur, incarne l'expression même de l'élégance.

Chaque pierre présente un motif unique, garantissant que chaque cadran des montres Palatial est véritablement unique. « Comme l'éclat d'un tissu et l'attrait hypnotique d'un motif, elles confèrent aux Palatial un renouveau de décor, d'ornement et de style », affirme Jacob & Co.

Technicité et esthétique au cœur de la conception

Au-delà de leur esthétique remarquable, les montres Palatial Big Date arborent un boîtier courbé de 42 mm, conçu pour un port quotidien confortable. Sous le verre saphir, le cadran dévoile une grande date sur un double disque à 12 heures et un indicateur de réserve de marche à 6 heures. Le mouvement à remontage manuel (Calibre JCAM52), composé de 173 composants et battant à une fréquence de 4Hz, dote la montre d'une réserve de marche de 48 heures.

La montre peut être équipée d'un bracelet signature à six maillons ou d'un bracelet en alligator, chacun choisissant de ne pas détourner l'attention du cadran. Le prix de chaque pièce, numérotée individuellement, est disponible sur demande.

Un luxe discret et personnalisé

Ces nouvelles montres Palatial de Jacob & Co. illustrent parfaitement la capacité de la marque à fusionner le luxe avec l'art horloger. En choisissant des matériaux à la fois nobles et discrets, Jacob & Co. ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de l'horlogerie de luxe, où chaque montre devient une œuvre d'art unique. Les amateurs de montres et les collectionneurs verront dans ces nouvelles créations un hommage à l'histoire, à l'artisanat et à la personnalisation, faisant de chaque pièce un objet de désir incomparable.