Découvrez pourquoi la Tudor Black Bay est la montre incontournable du moment !

Lorsque Tudor, le célèbre horloger suisse, a fait son grand retour sur le marché américain en 2013 après une pause de 18 ans, c'est la montre de plongée Black Bay, chargée d'histoire, qui s'est imposée comme le fer de lance de sa sélection de montres robustes et inspirées du rétro. Cette montre emblématique, lancée un an plus tôt, trouve ses racines dans les tout premiers modèles de montres de plongée créés par Tudor en 1954.

Un héritage incontesté

Les premières montres de plongée Tudor étaient équipées d'une lunette rotative pour le calcul du temps de plongée, d'aiguilles en forme de cathédrale et d'une grande couronne pour une utilisation facilitée. Ces caractéristiques, ainsi que les versions ultérieures dotées des célèbres aiguilles « flocon de neige » propres à Tudor dans les années 1970, ont conquis non seulement les marines militaires du monde entier, mais aussi une nouvelle génération de plongeurs amateurs.

Une renaissance marquée par le succès

La réintroduction de la Black Bay en 2012, avec son inhabituelle lunette bordeaux, a marqué le début d'une success story dans l'industrie horlogère des années 2010, attirant l'attention enthousiaste sur la marque. Cette montre n'était pas seulement un hommage à l'histoire, mais aussi un tournant vers l'avenir avec l'introduction en 2016 d'un mouvement interne, améliorant ainsi la performance et l'esthétique du modèle.

Des performances accrues

En 2023, la Black Bay a bénéficié d'une amélioration significative de sa qualité et de ses performances, recevant l'approbation de l'institut fédéral suisse de métrologie, METAS, qui impose des normes bien plus strictes que les tests internes traditionnels. Ce modèle dernier cri, fidèle à la lunette bordeaux originale et présentant un diamètre de 41 mm, offre également une portabilité améliorée grâce à une distance entre les cornes légèrement réduite.

Un design pensé pour le quotidien

Dotée du mouvement automatique MT5602-U, fabriqué dans la nouvelle Manufacture Tudor ouverte en 2023 à Le Locle, au cœur de l'industrie horlogère suisse, cette montre est conçue pour être portée sans interruption. Avec sa réserve de marche impressionnante de 70 heures, elle promet de rester en mouvement tout le weekend, sans jamais perdre une seconde.

Lunette bordeaux iconique et diamètre de 41mm

Mouvement interne MT5602-U avec 70 heures de réserve de marche

Approbation METAS pour une précision et fiabilité accrues

Options de bracelet en acier ou en caoutchouc noir

La Tudor Black Bay n'est pas seulement une montre, c'est un héritage vivant qui allie esthétique rétro et performances modernes. Pour ceux qui recherchent une montre à la fois belle et fiable, c'est un investissement excellent et intemporel.